Ranní komentář: Fed a teď už ČNB

Americké akciové trhy včera neměly povedený den. Širší index S&P 500 klesl o 0,72 %, Nasdaq ztratil 0,42 %. Velká technologická jména si vedla dobře, čemuž nahrála solidní hospodářská čísla společností Apple či Mastercard.

Dvoudenní zasedání americké centrální banky podle očekávání nenabídlo změnu v nastavení měnové politiky. Vrcholná monetární autorita zmínila, že se inflace přiblížila na dosah dvouprocentnímu cíli. Právě jeho naplnění je jednou z klíčových predispozic pro další kola zvyšování sazeb. Na letošek jsou odhady namalované na ještě dvojí růst referenční sazby o 0,25 %.

V Evropě se včera v rámci výsledkové sezóny blýskla společnost Novo Nordisk. Zisk překonal konsensuální očekávání, když se dařilo zejména produktům jako je například GLP-1 analog Victoza určený na cukrovku. Slušně si vedl také segment léků na léčbu hemofilie. Výhled pro tržby na letošní rok byl zúžen do pásma 3 – 5 % z původního rozmezí 2 – 5 %.

V Čechách stojí za pozornost dnešní zasedání ČNB. Více se o něm rozpovídal kolega Jirka Polanský ve včerejším Ranním Restartu. Každopádně platí, že by ke změně měnové politiky nemělo dojít, zazní nicméně nejspíš trochu odvážnější („jestřábí“) komentáře. V centru pozornosti ČNB by mohla být zejména slabší koruna (působí proinflačně), která by v případě udržení svých pozic mohla hrát ve prospěch rychlejšího utahování měnové politiky formou růstu úrokových sazeb.



Jan Šumbera