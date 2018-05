Rozhoduje finanční správa v souladu s judikáty správního soudnictví? - Publikace | Fučík & Partners

3. Ing. Tomáš Hajdušek. Měly by finanční úřady respektovat rozhodnutí správních soudů? Bulletin KDP ČR 1/2018

Možnost oponovat a nerespektovat obecné závěry soudů jako takové není orgánům finanční správy ve všeobecnosti zakázané. V praxi se však často opomíná důležitá podmínka. K nerespektování soudní moci nepostačuje pouhé konstatování o nedostatečné kvalitě závěru kauzy, nepostačuje pouhý nesouhlas bez náležitého odůvodnění. Nesouhlasný přístup v řešení daňových kauz je nezbytné podložit odůvodněním „větší“ argumentační síly jako odůvodnění samotného judikátu. Důkazy musí mít adekvátní vypovídací hodnotu, argumenty musí být komplexní, důkladné, založené na logice a být v souladu s platným právním stavem. Pouhý popírající postoj orgánů finanční správy odmítl i samotný Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí slovy: „je nutné, aby orgány finanční správy ve své správní praxi, tj. i v rámci dalšího řízení v nyní pojednávané věci, postupovaly právě v souladu se závěrem plynoucím ze zmíněného rozsudku. Je proto namístě, aby orgány daňové správy právní názor v uvedeném rozsudku reflektovaly, a aby jej i respektovaly, ledaže by snesly vůči argumentům v něm uvedeným vskutku závažné protiargumenty, které dosud nebyly Nejvyšším správním soudem vzaty v úvahu." 4

Co na to Nejvyšší správní soud?

Za ojedinělé soudní rozhodnutí označila finanční správa i rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Afs 68/2015-35, který měl být klíčovým při řešení sporu v souvislosti se zasíláním plných mocí pro odklad daňového přiznání na finanční úřady. V souladu s tímto judikátem se plná moc pro odklad daňového přiznání zaslaná poslední den lhůty poštou považuje za podanou včas a daňový subjekt je oprávněn podat přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu do 1. července bez jakéhokoliv postihu. Orgány daňové správy při rozhodování nadále setrvávaly na dosavadní správní praxi a přihlédly pouze k plným mocem doručeným 1. dubna rovněž na finanční úřad. Navzdory judikátu zastávaly názor, že „plná moc musí být ve lhůtě pro podání daňového přiznání uplatněna u místně příslušného správce daně", jinak je podána opožděně. Situace se opakovala. Až na základě dalších soudních sporů se stejnými závěry se finanční správa rozhodla akceptovat toto stanovisko a předmětné plné moci podané poslední den lhůty poštou, již považovala za podané včas. 3

dalších rozsudků s obdobným právním názorem, ale na samotné existenci rozsudku a kvalitě jeho odůvodnění. Jako součást exekutivní státní složky je povinna to respektovat a řídit se tím. Od té doby proběhlo ještě mnoho soudních sporů v souvislosti s danou problematikou, než se finanční správa ztotožnila se závěrem správního soudnictví a rozhodla analogicky přistupovat v řešení obdobných daňových kauz. 2

Odmítavé stanovisko se Generální finanční ředitelství rozhodlo zaujmout např. v kauze vyplácení úroků za dobu zadržování nadměrných odpočtů DPH . Zadržování nadměrného odpočtu z důvodu jeho ověřování představuje dle Soudního dvora Evropské unie nepřiměřený zásah do vlastnického práva plátce, a proto má nárok na finanční kompenzaci v podobě úroků. K stejnému výsledku dospěl i Nejvyšší správní soud ve svém judikátu sp. zn. 7 Aps 3/2013-34, ve věci KORDÁRNA. Ten však finanční správa svévolně ohodnotila jako právní názor bez obecné závaznosti, který nepovažuje za odraz konstantní judikatury. Bez dalšího vysvětlení a náležité argumentace obecný závěr rozsudku nezohledňovala při řešení dalších případů souvisejících se zadržováním daňového odpočtu. Dovoluji si tvrdit, že finanční správa opomenula fakt, že nezáleží na kvantitě a existenci

Soudní moc představuje v České republice jedinou ze složek státní moci, které náleží oprávnění závazně vykládat právo. Závaznost judikátů správních soudů a jejich následné dodržování je součástí spravedlnosti a zárukou práva na spravedlivý a rovný přístup všech daňových subjektů. Toto právo jako součást předvídatelnosti práva zabezpečuje, aby všechny stejné případy byly v praxi posuzovány na základě stejných principů a v jejich závěru nedocházelo k rozdílnému právnímu posouzení, a s ním souvisejícímu nerovnému postihu. Zdůrazňuji slovo „závaznost“, nakolik právě to je klíčové při rozhodování orgánů daňové správy, jako součásti moci výkonné. Nerespektování právní síly, kterým soudní rozhodnutí disponují, podkopává nejen samotné základy právního státu a demokracie, ale také porušuje zásadu hospodárnosti z důvodu vzniku zbytečných soudních sporů. Odlišný přístup při řešení daňových kauz ze strany finančních orgánů v porovnání s judikaturou Nejvyššího správního soudu nutí daňové subjekty k novým a novým soudním sporům, což přímo úměrně souvisí s nárůstem nákladů na obou stranách .

