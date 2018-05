Daňová správa - Daňový řád

Daňový řád kromě jiného upravuje průběh registračního řízení, řízení o závazném posouzení, vyměřovacího, doměřovacího řízení nebo exekučního řízení. V případě, kdy správce daně nerespektuje zákonné mantinely a intenzivní zásahy do sféry daňového subjektu se tak stávají protizákonné, je ústavněprávní povinností správních soudů poskytnout ochranu práva daňových subjektů.

Jako protipól k autoritativní povaze a bezprostřední závaznosti rozhodnutí zakotvuje daňový řád právo daňového subjektu na podání opravných prostředků nebo uplatnění dozorčích prostředků ex offo správcem daně . Ty slouží k ochraně před skutkově nesprávným, či nezákonným rozhodnutím. Jejich pomocí je možné vydané rozhodnutí v rámci správy daní přezkoumat, resp. napadnout. V souladu s aktuální právní úpravou je rozdělení opravných a dozorčích prostředků koncipováno:

Vzájemné spolupůsobení daňových subjektů a správce daní probíhá v rámci jednotlivých daňových řízení, dělených na dílčí postupy. Daňové řízení představuje užší pojem, než pojem správa daní. Jde již o konkrétní řízení o konkrétní dani, zatímco správa daní v sobě obecně zahrnuje místní šetření, vyhledávací činnost, zajištění věcí, postup k odstranění pochybností, daňovou kontrolu apod. V případě nejasností a rozporů jsou hlavním návodem pro realizaci procesně-právních institutů zásady daňového řádu, ke kterým mimo jiného patří zásada přiměřenosti, procesní rovnosti, hospodárnosti, volného hodnocení důkazů, legitimního očekávání či materiální pravdy. Úspěšnost daňového řízení v podstatné míře ovlivňuje daňový subjekt plněním svých povinností. Správa daní stojí na principu, dle kterého je nositelem břemena tvrzení daňový subjekt. Dané tvrzení podléhá následně revizi ze strany správce daně , který může k tvrzené částce zaujmout akceptační stanovisko nebo změnit tvrzení v souladu se zákonem. Cílem daňového řízení je zajistit, aby výsledná daň odpovídala daňové povinnosti stanovené zákonem. Od správce daně se požaduje vynaložení veškerého úsilí k získání všech podkladů a zjištění všech skutečností potřebných k ověření daňové povinnosti daňového subjektu. Daňové řízení ukončí správce daně vydáním rozhodnutí, jako individuálního správního aktu, prostřednictvím kterého správce daně konstitutivně ukládá povinnost a přiznává právo, případně již existující práva a povinnosti deklaratorně prohlašuje. Pravomocným rozhodnutím nabývá uplatnitelnost zásada „ne bis in idem“. Jde o tzv. negativní podmínku řízení – překážku následně zahájeného nebo probíhajícího řízení ve věci už pravomocně rozhodnuté.

