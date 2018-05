Pictet AM: Fed by mohl zpomalit avizované tempo růstu sazeb

Podle analytiků investiční společnosti Pictet AM, která spravuje aktiva v celkové výši cca 200 mld. USD , by americký Fed mohl vzhledem k chybějícímu udržitelnému růstovému momentu americké ekonomiky zpomalit dříve avizované tempo růstu sazeb. Podle analytiků by se mohl Fed zachovat pragmaticky a vzhledem ke skutečnosti, že privátní zadlužení nijak horentně neroste, mohl by své další utahování měnových kohoutů pozdržet. Slabá aktivita v zadlužování totiž naznačuje potenciálně slabý ekonomický růst