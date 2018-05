Duben přinesl výrazné zhoršení bilance státního rozpočtu (Komentář)

Státní rozpočet uzavřel na konci dubna v přebytku 0,8 mld. CZK oproti 16,3 mld. CZK v březnu. Ještě horší je porovnání čísel očištěných o prostředky z rozpočtu EU na příjmové a výdajové straně. Z březnového deficitu 7,8 mld. CZK je v dubnu schodek 21,9 mld. CZK – loni by tento očištěný deficit podle Ministerstva financí činil v dubnu 7,8 mld. CZK.

Příjmová strana rozpočtu přitom vypadá nadále velmi dobře. Za zmínku stojí především obrovský růst pojistného na sociální zabezpečení a daně z příjmu fyzických osob, což je odrazem bezprecedentní situace na trhu práce: minimální nezaměstnanosti a rychlé dynamiky mezd. V dubnu zpomalil růst výběru DPH, který na celostátní úrovni činil necelých 8 %. To je jen lehce nad tempem růstu nominální spotřeby. Podle ministerstva za tímto zpomalením může stát i nižší počet pracovních dní v březnu. Uvidíme tedy, jak se bude výběr DPH vyvíjet v příštích měsících. My se ale domníváme, že dále poroste spotřeba a zvýší se i investice státu, takže příjmy z DPH budou zřejmě opět růst.

Rozpočet sráží do deficitu (po očištění o toky evropských peněz) výrazný nárůst výdajů. Jedná se především o náklady na vyšší platy ve veřejné sféře (ať už přímo z rozpočtu, či prostřednictvím transferů obcím a krajům), růst důchodů a transferů podnikatelským subjektům (zpráva MF zmiňuje dotaci EGAPu). Meziročně rostou i kapitálové výdaje, tedy investice. Stále jsou ale poměrně nízké – v prvních čtyřech měsících roku činily jen 17,8 mld. CZK.

Domníváme se, že výrazný růst výdajů způsobí pád rozpočtu do deficitu 40 mld. CZK na konci roku. Je to sice o 10 mld. CZK méně než předpokládá oficiální plán, ale v době pokračujícího ekonomického růstu je to zarážející.