Mobius: Brzy by mohla přijít korekce 30-40%

Dlouhý býčí akciový trh by mohl mít načase projít výraznější korekcí, myslí si jeden z prominentních investorů do rozvojových trhů Mark Mobius, zakládající partner v Mobius Capital Partners. Třiceti až čtyřiceti procentní úprava tržních valuací by podle něj „nebyla nesmyslná“, a to jak na rozvojových, tak na rozvinutých trzích. Důvodem má být délka trvání amerického býčího trhu, jehož věk se blíží již k deseti letům.

„Nepředpovídám, že se tak stane, říkám pouze, že na to musíme být připraveni. Myslím si, že katalyzátorem bude pokračující navyšování úrokových sazeb. Fed tím směrem zcela jistě směřuje,“ říká Mobius. „Když Fed udělá pohyb, všichni ho musí následovat stejným směrem,“ dodává investor.

Mobius zmínil také potenciální roli politických změn na chování trhů. „Jakákoliv událost by mohla také být spouštěčem. Hlavně ale máme tento dlouhý býčí trh, který korekci potřebuje“.

„V dlouhodobém výhledu se rozvojovým trhům bude dařit velice dobře, krátkodobá korekce by ale mohla být poměrně dramatická,“ prohlásil Mobius.

Finančník však měl i několik pozitivních zpráv. V dobrém světle vidí zlepšující se obchodní vztahy s čínskými společnostmi. Je velmi potěšující vidět, že čínská vláda začala dávat důraz na systémy, vedení a kontrolování společností, říká Mobius. Podle Mobiuse prošli čínské společnosti výrazným posunem v přístupu k partnerům, který je učinil „mnohem receptivnějšími“.





Zdroj: CNBC