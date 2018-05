Jak pokračuje finské „rozdávání peněz za nic“?

Finsko minulý rok rozjelo experiment s takzvaným univerzálním základním příjmem. Poskytování tohoto ničím nepodmíněného příjmu bylo některými odborníky hodnoceno jako odvážný a progresivní krok. Například podle Elona Muska a Marka Zuckerberga je klíčem k eliminaci obrovské příjmové nerovnosti, která panuje například ve Spojených státech.



Tyto sny ale podle Matta Reynoldse z britských stránek Wired narazily minulý týden na tvrdou překážku. Ukázalo se totiž, že finská vláda odmítla návrhy na prodloužení zmíněného experimentu. Na druhou stranu ale není pravda to, co tvrdila některá média, že dochází k ukončení celého projektu. Ten by měl pokračovat podle původního plánu a skončit na konci tohoto roku.





Finský experiment probíhá pod taktovkou vládní organizace Kela a její zástupce Miska Simanainen minulý týden poukazoval na zmíněný omyl, který se šíří v některých médiích. Realita je taková, že finská vláda počká na výsledky současného testu a pak až rozhodne, zda projekt rozšíří. Výsledky budou známy na konci roku 2019 či na počátku roku 2020.Finsko podle Reynoldse experimentuje jen s „velmi zúženou verzí základního příjmu“. Jde zejména o výzkum toho, zda pravidelné měsíční dávky poskytované lidem bez práce zlepšují jejich šanci na získání nového zaměstnání . Od ledna 2017 tak dostává náhodně vybraný vzorek 2 000 nezaměstnaných 560 eur měsíčně s tím, že je to nezavazuje k hledání zaměstnání či k přijímání pracovních nabídek.Kela podle BBC požádala vládu o další finance , aby testovala i efekt dávek poskytovaných zaměstnaným. Právě taký krok by se přiblížil „skutečnému“ konceptu nepodmíněného základního příjmu. Pravicová finská vláda se ale snaží zejména o snížení nezaměstnanosti , která se pohybuje kolem 8,5 %, a základní příjem má být jedním z nástrojů vedoucích k tomuto cíli, tvrdí Reynolds.