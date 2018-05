Eurozóna - HDP v 1Q18 rostl o 0,4 respektive 2,5%. Kvartální růst nejslabší od 3Q16

Eurozóna je samozřejmě klíčovým obchodním partnerem pro středoevropský region a zpomalení tempa růstu HDP v ekonomikách platících eurem by působilo ve směru pomalejšího hospodářského růstu i v našem regionu.

Zpomalení tempa růstu HDP se pro letošní rok ostatně očekává jak pro českou ekonomiku, tak pro Maďarsko či Polsko, středoevropský region by si ale i tak měl udržet velmi solidní tempo hospodářského růstu, což ostatně platí i pro eurozónu.



Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE

Mezičtvrtletní růst vykázaný v letošním prvním (0,4 %) je nejslabší od 3. čtvrtletí roku 2016, kdy ekonomika eurozóny vykázala taktéž mezičtvrtletní růst 0,4 %.Jde o výraznější zpomalení růstu, než co naznačovaly průzkumy PMI: úrovním indikátoru PMI, vykázaným v eurozóně za letošní první čtvrtletí, by odpovídal růst HDP 0,6 %.Oficiálně vykázaný mezičtvrtletní i meziroční růst HDP za letošní první čtvrtletí nicméně plně odpovídá očekáváním, jež měl v případě HDP eurozóny finanční trh.Ekonomická aktivita v eurozóně i nadále roste, nicméně známky zpomalení tempa růstu byly v průběhu letošního prvního čtvrtletí patrné.Na zpomalení se mohlo podepsat i chladnější počasí a také fakt, že ekonomika eurozóny rostla v předchozích čtvrtletích velmi silně ( HDP vykázal mezičtvrtletní růst 0,7 % ve třech předchozích čtvrtletích v řadě) a určité zpomalení tak bylo namístě.Detailní údaje o HDP eurozóny nejsou zatím k dispozici, dnes zveřejněná statistika představuje pouze předběžný bleskový odhad, tedy jedno číslo pro mezičtvrtletní a jedno číslo pro meziroční výkon HDP . Zajímavé ale bude sledovat údaje o exportech a investicích, až tato data budou k dispozici.Domnívám se, že již ve druhém čtvrtletí může tempo mezičtvrtletního růstu HDP eurozóny trochu zesílit.Nicméně, lze předpokládat, že HDP eurozóny zpomalí i v letošním roce jako celku: za celý rok 2018 může růst HDP eurozóny zpomalit do oblasti mírně nad 2 % (náš odhad činí 2,1 %).Za rok 2017 byl dosud vykazován růst 2,4 %, nicméně tento údaj může být ve světle dnes zveřejněných údaj ještě mírně revidován směrem nahoru.