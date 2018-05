Stačí jeden krok vedle a z růstové akcie je propadák a hodnotové dilema

Není to zase tak dávno, co se akcie restauračního řetězce Chipotle hřály na výsluní zájmu investorů – vrcholu dosáhly v polovině roku 2015. Pak ale přišla rána – 55 mělo po jídle v restauracích řetězce problémy s E.Coli a z tohoto skandálu se společnost doposud ani zdaleka nezotavila. Příležitost pro hodnotové investory?



Business Insider před časem poukazoval na výsledky průzkumu UBS Evidence Lab, kterého se zúčastnilo 1 500 lidí. Z nich asi čtvrtina řekla, že má stále obavy z toho, jak bezpečné jsou jídla z Chipotle a proto tam chodívají méně často. Pro srovnání - u McDonald's takový postoj vyjadřuje asi 15 % lidí. A 60 % lidí odpovědělo, že do Chipotle již vůbec nechodí, protože značka úplně ztratila jejich důvěru. Z toho prý asi třetina tvrdí, že jejich postoj nemůže změnit vůbec nic. UBS navíc zjistila, že dnes mnohem více lidí říká, že jídlo z Chipotle nechutná moc dobře.





Do Chipotle nedávno přišel nový CEO Brian Niccol, který dříve vedl Taco a podle BI tam mimo jiné rozjel „kreativní kampaně“. Bude zajímavé sledovat, zda se mu podaří změnit vnímání zákazníka, doposud také hovořil o otevírání nových restaurací a očekává se, že znatelně poroste dodávka jídel do domu. Minulý týden jsem tu hovořil o Cirrus Logic, která podle mne představuje klasické dilema hodnotového investora (viz „Tak nějak vypadá klasické dilema hodnotového investora…“). Chipotle může být podobným dilematem úspěch/neúspěch, ale musíme se podívat ještě na jeden detail – současnou valuaci.Kapitalizace firmy dosahuje 11,8 miliard dolarů . Jak vidíme z následující tabulky, firmě v roce 2016 z uvedených důvodů výrazně klesly tržby, v roce minulém se s nimi opět dostala cca na úroveň roku 2015. O ziscích a hlavně toku hotovosti to ale neplatí ani náhodou. V roce 2015 zbylo firmě po investicích 425 milionů dolarů , pak jen 90 milionů dolarů a loni 250 milionů dolarů . A pokud by stále generovala oněch 250 milionů dolarů ročně, současná hodnota tohoto toku hotovosti by se pohybovala kolem 4,4 miliardy dolarů . Tedy blízko třetiny současné kapitalizace a je zřejmé, že trh čeká mnohem více.

Na úroveň kapitalizace se dostaneme až s 10 % růstem toku hotovosti po dobu 10 let. To znamená, že v roce 2022 by se volné cash flow mělo podle trhem nastavené laťky dostat na úroveň roku 2015. Podaří se Chipotle do sedmi let od onoho pádu dostat tam, kde byla před ním? V posledních dnech investoři akcii hodně věří a z historie je zřejmé, že firma dokázala generovat mnohem, mnohem více zisků a hotovosti. Hovoříme tu ale také o společnosti, o jejíž zákazníky se nemilosrdně pere nejeden konkurent a které se možná povedlo se skutečně nesmazatelně zapsat do paměti řady zákazníků. Laťka je každopádně nastavená celkem jasně – do roku 2022 být tam, kde firma byla v roce 2015.