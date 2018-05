Gates varuje svět: Přijde smrtící pandemie, zemřou miliony lidí.

Americký miliardář Bill Gates varuje před vypuknutím pandemie, která by mohla zabít až desítky milionů lidí po celém světě. Podle bývalého nejbohatšího muže planety by se nová smrtící nákaza mohla objevit v následujících deseti letech a mohla by si vyžádat až 30 milionů obětí.

Zakladatel firmy Microsoft promluvil o hrozící pandemii na konferenci v americkém Massachusetts. Gates tvrdí, že pravděpodobnost vypuknutí nové smrtící nákazy se každým rokem zvyšuje. Může za to rychlý nárůst lidské populace a zásahy člověka do přírody.

Americký miliardář nedokáže odhadnout, kdy se může smrtící nákaza objevit. "Ale vzhledem k neustálému vzniku nových patogenů, rostoucímu riziku bioteroristického útoku a tomu, jak je náš svět propojen leteckou dopravou, existuje značná pravděpodobnost velké a smrtící pandemie," uvedl Gates.

Podle jeho odhadů by smrtící nákaza mohla zabít až 30 milionů lidí. Pandemie však nemusí vypuknout zmutováním nám známé chřipky nebo neštovic. V následujících letech se podle Gatese může objevit zcela nová choroba, o které svět zatím netuší.