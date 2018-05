Rozbřesk: Přijde náznak zpomalení české ekonomiky?

Už zítra čeká tuzemské finanční trhy velká událost v podobě měnově-politického zasedání bankovní rady ČNB, od kterého si sice neslibujeme změnu úrokových sazeb, ale o to víc se může vyjasnit postoj centrální banky k aktuálně slabé koruně. ČNB totiž ve své dosud platné prognóze počítala s rychlým posilováním za hranici 25 korun za euro, nicméně aktuálně je kurz koruny vůči euru o téměř 80 haléřů (cca 3 %) slabší.

Vzhledem k tomu, že ČNB spoléhala, že prozatím bude utahovat měnové podmínky v ČR kurz, což se neděje, bude zajímavé, jak se ke koruně bude stavět centrální banka nyní. A nejen to, bude rovněž důležité sledovat, na jakém kurzu je „vystavěna“ prognóza nová. Ale to se dozvíme až zítra odpoledne.



Ještě dnes se však dozvíme, jak hodnotí svoji situaci firmy v tuzemském největším odvětví – průmyslu. Na pořadu dne je totiž dubnový index nákupních manažerů (PMI), který napoví, jakým směrem se ubírá nejenom produkce místních průmyslových podniků, ale především jejich nové zakázky. PMI už od začátku roku klesá z historických maxim a napovídá tak, že růst průmyslu postupně ztrácí na síle. Nakonec se to ukázalo se zpožděním i na únorových výsledcích průmyslové výroby. Z dosavadního vývoje PMI však vyplývá, že tempo může průmysl pozvolna ztrácet i nadále, zvlášť pokud se potvrdí očekávání trhu, případně pokud index dopadne ještě hůře než na odhadovaných 57. Na druhou stranu nejspíše nepůjde o žádnou tragédii či dramatický obrat trendu, protože i tak zůstává nálada mezi průmyslníky vysoko nad hranicí 50, která zjednodušeně indikuje útlum odvětví. A navíc je otázkou, jak je vůbec velký prostor pro další růst výroby v odvětví, které jede naplno a často se mu nedostává jak technologických, tak lidských kapacit. PMI tak bude vedle kurzu koruny poslední zásadnější informací, kterou bude mít ČNB na svém zítřejším zasedání k dispozici.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna už tento týden smazala všechny zisky za poslední čtyři měsíce a vrátila se k prosincovým 25,70 EUR/CZK. Výrazně se tak vzdálila od předpokladů ČNB, na základě kterých se centrální banka rozhodla nepospíchat se zvyšováním úrokových sazeb. Možná právě přesvědčení trhů, že centrální banka bude další růst sazeb oddalovat, stojí za posledními ztrátami koruny. A přehlédnout snad nelze ani možný vliv počínající dividendové sezóny nebo krátkodobě nižší tržní likviditu během včerejšího svátku. Vzpruhy by se mohla koruna dočkat už zítra po zasedání bankovní rady ČNB. Tedy pokud centrální bankéři začnou otevřeněji hovořit o vyšších sazbách ještě v letošním roce bez ohledu na prozatím vágní informace přicházející z ECB.





Zahraniční forex

Americký dolar ve světle zasedání Fedu dál sílí a poprvé od listopadu minulého roku se snaží testovat úroveň 1,20 EUR/USD.



Dnešní slabší výsledek HDP v eurozóně euru asi příliš nepomůže. Úprava doprovodného komentáře Fedu jestřábím směrem se naopak může dolaru líbit. Na druhou stranu eurodolar již v posledních týdnech poměrně výrazně poklesl a průchod pod 1,20 EUR/USD nemusí být vůbec jednoduchý.





Ropa

Cena ropy Brent se během včerejšího obchodování propadla poblíž 73 USD/barel, kde se prozatím drží i dnes. Od pondělního podvečera, kdy izraelský premiér Netanjahu obvinil Írán z budování tajného jaderného programu, to znamená pokles o více než dva dolary. Velmi rychle se totiž ukázalo, že Izrael nedisponuje žádným důkazem, proto prvotní zbrklá reakce cen vzala rychle za své.



Tlak na lehký pokles cen přichází aktuálně zejména ze Spojených států. Svou roli totiž sehrává jak silný dolar, tak další nárůst americké produkce. Ta dle revidovaných dat vzrostla v únoru o masivních 260 tis. barelů denně, celkem již na 10,26 mil. barelů denně. Hlavním tahounem růstu zůstávají především břidlicáři z oblasti Permianu v Texasu a východním Novém Mexiku. Co může být navíc z hlediska střednědobého výhledu pro ropné býky nepříjemné, je fakt, že produktivita horizontálních vrtů v hlavních oblastech břidlicové těžby se nadále zvyšuje a růst produkce by měl kulminovat až ve druhé části roku. Právě tento faktor bude dle nás tím klíčovým, jenž bude v posledních dvou kvartálech tohoto roku vytvářet tlak na pokles cen pod 70 USD/barel.





Akcie

Hlavní americké trhy včera zavřely smíšeně. Index Dow Jones zavřel ve ztrátě 0,27 %. Naopak kladný zisk si připsal index S&P 500, který se posunul o 0,25 % výše. Nejlépe se však dařilo technologickému indexu Nasdaq, který si dokázal připsat zisk 0,91 %. Úvodní ztráty se však dařily trhům smazávat a nejlépe se to podařilo technologiím v čele s Applem, Alphabetem a Intelem.