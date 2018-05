Ranní glosa: Naznačí PMI zpomalení české ekonomiky?

Už zítra čeká tuzemské finanční trhy velká událost v podobě měnově-politického zasedání bankovní rady ČNB , od kterého si sice neslibujeme změnu úrokových sazeb , ale o to víc se může vyjasnit postoj centrální banky k aktuálně slabé koruně ČNB totiž ve své dosud platné prognóze počítala s rychlým posilováním za hranici 25 korun za euro , nicméně aktuálně je kurz koruny vůči euru o téměř 80 haléřů (cca 3 %) slabší. Vzhledem k tomu, že ČNB spoléhala, že prozatím bude utahovat měnové podmínky v ČR kurz, což se neděje, bude zajímavé, jak se ke koruně bude stavět centrální banka nyní. A nejen to, bude rovněž důležité sledovat, na jakém kurzu je „vystavěna“ prognóza nová. Ale to se dozvíme až zítra odpoledne.Ještě dnes se však dozvíme, jak hodnotí svoji situaci firmy v tuzemském největším odvětví – průmyslu . Na pořadu dne je totiž dubnový index nákupních manažerů (PMI), který napoví, jakým směrem se ubírá nejenom produkce místních průmyslových podniků, ale především jejich nové zakázky. PMI už od začátku roku klesá z historických maxim a napovídá tak, že růst průmyslu postupně ztrácí na síle. Nakonec se to ukázalo se zpožděním i na únorových výsledcích průmyslové výroby. Z dosavadního vývoje PMI však vyplývá, že tempo může průmysl pozvolna ztrácet i nadále, zvlášť pokud se potvrdí očekávání trhu, případně pokud index dopadne ještě hůře než na odhadovaných 57. Na druhou stranu nejspíše nepůjde o žádnou tragédii či dramatický obrat trendu, protože i tak zůstává nálada mezi průmyslníky vysoko nad hranicí 50, která zjednodušeně indikuje útlum odvětví. A navíc je otázkou, jak je vůbec velký prostor pro další růst výroby v odvětví, které jede naplno a často se mu nedostává jak technologických, tak lidských kapacit. PMI tak bude vedle kurzu koruny poslední zásadnější informací, kterou bude mít ČNB na svém zítřejším zasedání k dispozici.