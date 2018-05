První hyperloop pravděpodobně bude sloužit k přepravě zboží

Je to již pár let co Elon Musk představil koncept hyperloopu - vysokorychlostního transportního systému. Nyní se zdá, že první hyperloop bude spíše než k přepravě osob sloužit k přepravě zboží. Společnost Virgin Hyperloop One uzavřela totiž partnerství s přepravní společností DP World.

Firma DP World aktuálně provozuje 78 přístavů po celém světě. Nezaměřuje se však pouze na námořní přepravu, ale také na vnitrozemní. Cílem firmy je být inovátorem usilujícím o nejproduktivnější, efektivnější a bezpečnější přepravní řešení pro celý svět.

Společný podnik DP World Cargospeed, který má za cíl výrazně zrychlit dopravu zboží, by měl konkurovat časově letecké dopravě při nákladech srovnatelnými s kamionovou dopravou. Toto řešení by mohlo výrazně pomoci při transportu potravin, zdravotních materiálů a celkově zboží citlivého na čas. Dalším přínosem by mohla být také úspora nákladů na prostory pro skladování zboží, které dle slov Roba Lloyda, výkonného ředitele společnosti Virgin Hyperloop One, mohou být až 25 %.





Myšlenka to není vůbec špatná. Užívání hyperloopu pro lidi je ale v současné zatím daleko, protože před nasazením do provozu bude muset tato technologie projít celou řadou testů a schvalovacích procesů, které reálné nasazení do provozu odsouvají do budoucnosti. Už od začátku se sice mluví i o přepravě zboží, ta ale zůstávala v pozadí. Nyní se zdá, že směr by se mohl změnit a přepravy prvního zboží se můžeme dočkat už v dohledné době. Celá záležitost se navíc po vstupu strategického partnera do Hyperloop One, kterým se stala společnost Virgin založená Richardem Bransonem, jeví reálněji.

Z obchodního pohledu to jistě dává smysl i pro firmu DP World, jejíž tržní kapitalizace přesahuje 19 miliard USD. Volný tok hotovosti v roce 2017 byl přes miliardu USD a postupně stále narůstá, což by společnosti nemělo svazovat ruce při podobných investičních záměrech.