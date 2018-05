Summary: Merck přesně naplnil očekávání, investoři si ale přáli více

USA:



Merck & Co



Americká farmaceutická společnost v hlavních finančních metrikách přesně naplnila tržní očekávání. Tržby ve výši 10 mld. USD mají za sebou 2% yoy růst. Hrubá marže se zúžila o 200 bps yoy na 75,6 % z důvodu změny produktového mixu. Samotný čistý zisk na akcii se však vrátil nad konsensus, když si meziročně polepšil o 20 % a usadil se na 1,05 USD (predikce 1,00 USD).





Při rozboru výkonu jednotlivých preparátů chceme podtrhnout hlavně výrobek Keytruda (imunitní onkologie)., jak je Keytruda postupně uváděn na nové trhy. Jeho úspěch dokládá 150% yoy růst tržeb na 1,5 mld. USD (konsensus 1,4 mld. USD ). Zároveň se rychle dotahuje na konkurenční Opdivo od Bristol Myers a v případě, že to takhle půjde dál, tak by se. Nad očekávání dobře si vedla také cukrovková franšíza(+6,5 % na 1,4 mld. USD ) nebopro léčbu HPV virů (+25 % yoy na 0,7 mld. USD ). Obě produktové linie překonaly konsensus.Na závěr je tady. Tržby by se nově měly dostat do intervalu 41,8 až 43,0 mld. USD reflektujíc i přínos slabého dolaru . S provozními náklady ponechanými beze změny se dostáváme k čistému zisku na akcii upravenému do nového intervalu 4,16 až 4,28 USD Osobně se nám výsledky zdají plně uspokojivé. Dobrý výkon produktu Keytruda spolu se zlepšeným výhledem jsou dostatečným důvodem pro optimizmus. Trhy to však asi nevidí úplně stejně a akcie Merck sklouzávají o 2,5 %.Farmaceutická společnost dnes zahájila zpětný odkup svých akcií v celkovém objemu 7,5 mld. USD . Odkup má formu tender offer, kdy se stanovuje přesná cena, za kterou se můžou investoři svých akcií zbavit. Proces však bude nyní připomínat spíše obrácenou holandskou aukci, jelikož se nabízená cena bude postupně zvyšovat z 99 USD až na 114 USD a budou se hledat zájemci o prodej na jednotlivých hladinách. Nabídka vyprší 30. května v šest hodin ráno našeho času. Akcie Abbvie reagují 7% posílením.

Under Armour



Prodejce sportovního oblečení překvapil poměrně dobrým kvartálem. Tržby se posunuly vzhůru o 6 % yoy na 1,19 mld. USD, přičemž tržní konsensus byl nastaven na 1,12 mld. USD. Měnové výkyvy přispěly k růstu tržeb dvěma procentními body. Hrubá marže se sice vinou horšího managementu zásob zúžila, avšak nijak výrazně (-100 bps yoy na 44,2 %). Čistý zisk byl poznamenán restrukturalizačním plánem, jenž ho srazil až na -30 mil. USD (GAAP). Odhlédneme-li od těchto položek, dostaneme se těsně nad nulu, konkrétně na 0,8 mil. USD. Výhled na tento kalendářní rok zůstal nezměněn a drží se tedy v linii konsensu.



Osobně nám pořád dělá starosti severoamerický segment, jenž generuje 75 % celkových tržeb. Již nějakou dobu se tady roztahuje adidas, jenž nemilosrdně vytláčí jak Under Armour, tak Nike. Obáváme se, že dokud se neobjeví jasné znamení, že Under Armour přestal na tomto trhu ztrácet podíl a dokáže se bránit, tak investory sebelepší výsledky příliš nenadchnou.



United Armour odepisuje 3 %.