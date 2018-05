Podle Netanjahua Írán lže, USA považuje izraelské informace za přesvědčivé

Írán po podepsání jaderné dohody v roce 2015 lhal a nadále rozšiřoval své schopnosti v oblasti vývoje jaderných zbraní a uchovával dokumenty o svém jaderném programu. V mimořádném televizním projevu to podle agentury Reuters řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael podle něj disponuje kopiemi íránských archivů, které to dokazují. Íránská státní televize vzápětí projev izraelského premiéra označila za propagandu plnou nepodložených obvinění.



"Lídři Íránu vždy popírají, že chtějí jaderné zbraně," řekl na úvod Netanjahu. "Dnes večer jsem tu, abych vám řekl, že Írán lhal," prohlásil.



Írán podle Netanjahua měl v letech 1999 až 2003 jaderný program Amad, který zahrnoval vývoj, výrobu a testování jaderných hlavic. V roce 2003 Írán podle Netanjahua kvůli mezinárodnímu tlaku program ukončil, ale ponechal si dokumenty. Tajné spisy o projektu Írán uchovával i po podepsání jaderné dohody, aby je mohl v budoucnu využít při výrobě jaderných zbraní, dodal premiér.



Izraeli se podařilo získat úplné kopie íránských jaderných archivů, pokračoval Netanjahu s tím, že dokumenty byly od roku 2017 uloženy v tajné lokalitě v Teheránu. Netanjahu místo ukázal na fotografii a dodal, že Izrael získané informace sdílel se Spojenými státy a ty potvrdily jejich věrohodnost.



"Za prvé Írán lhal, že nikdy neměl program na vývoj jaderných zbraní. Fakt, že takový program měl, dokazuje 100.000 tajných spisů. Za druhé, i po uzavření jaderné dohody Írán uchovával tyto dokumenty a rozšiřoval své znalosti o jaderných zbraních pro budoucí využití (...) Za třetí, Írán opět lhal v roce 2015, když tyto informace nedoložil Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE)," řekl Netanjahu.



Izraelský premiér hovořil anglicky a ukázal při svém projevu staré fotografie a videa, které podle něj zachycují íránská zařízení na vývoj jaderných zbraní. Netanjahu rovněž zveřejnil údajné kopie íránských plánů na výrobu jaderných zbraní s tím, že v dokumentech byly informace o místu testování a plány na uložení jaderných hlavic na nosiče.



Írán zároveň podle izraelského premiéra rozšiřuje svůj balistický program. Disponuje raketami, které jsou schopné zasáhnout Tel Aviv, Rijád či Moskvu a zřejmě teď už má i rakety s mnohem delším doletem, řekl Netanjahu.

Írán uzavřel v roce 2015 jadernou dohodu se šesti mocnostmi, mezi nimiž byly USA Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko. Cílem dohody bylo pozastavit íránský jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Americký prezident Donald Trump však dlouhodobě hrozí, že dohodu vypoví. V USA se uvolnění sankcí schvaluje každých 120 dní. Zda Spojené státy obnoví zmírnění hospodářských sankcí vůči Íránu, musí americký prezident Donald Trump tentokrát rozhodnout do 12. května. Trump ale nedávno naznačil, že USA od dohody odstoupí, pokud nebude upravena. Netanjahu v projevu řekl, že si je jist, že se Trump rozhodne správně. Současná podoba dohody totiž podle izraelského premiéra poskytuje Íránu cestu k získání jaderného arzenálu.

USA: Informace Izraele jsou přesvědčivé

Informace o íránském jaderném programu zveřejněné Izraelem poskytují nové a přesvědčivé detaily o snahách Teheránu vyvinout jaderné zbraně. Uvedl to ve svém prohlášení Bílý dům.

"Tyto skutečnosti jsou v souladu s tím, co Spojené státy dlouho věděly: Írán má silný, tajný program jaderných zbraní, který se snažil a nedokázal skrývat před světem a před vlastními lidmi," citovala agentura Reuters prohlášení Bílého domu.

Francie: Informace dokládají význam dohody s Íránem

Izraelské informace o íránském jaderném programu jsou částečným potvrzením toho, co Evropská unie zjistila v roce 2002, zároveň dokládají význam mezinárodní dohody s Teheránem o jeho nukleárním vývoji. Podle agentury Reuters to oznámilo francouzské ministerstvo zahraničí. Ministerstvo také uvedlo, že nové informace by se mohly stát základem pro dlouhodobé sledování íránských jaderných aktivit a pro poskytnutí trvalých záruk. Podle Paříže je nezbytné, aby mezinárodní inspektoři v Íránu pokračovali v kontrolách.