Úterní obchodní seance 1. 5. 2018

Úterý 1. 5. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,61 %), S&P500 (-0,82 %) a NASDAQ (-0,75 %).

Evropa: DAX (+0,25 %), CAC40 (+0,68 %), FTSE 100 (+0,18 %).

Čína: Hang Seng (+1,74 %), Shanghai Comp. (+0,23 %), CSI 300 (+0,04 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,18 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

USA: (15:45) – PMI – výrobní sektor (duben)

USA: (16:00) – Výdaje ve stavebnictví (březen)

------------------------------------------------------------

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: oček. ?, min. +1,099 M

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily první obchodní seanci nového týdne v červeném. Oslaboval zejména sektor zdravotnictví, převážně biotechnologie. Ropa posílila po zprávě izraelského premiéra o tom, že Írán i po dohodě o ukončení jaderného programu, dále vyvíjel jaderné zbraně. Trump by měl do 12. května oznámit, zda obnoví sankce vůči Íránu. Americký prezident Donald Trump je však podle včerejších zpráv přístupný dojednání nové jaderné smlouvy s Íránem. Řekl to novinářům na tiskové konferenci v Bílém domě. Informace o íránském jaderném programu zveřejněné Izraelem poskytují nové a přesvědčivé detaily o snahách Teheránu vyvinout jaderné zbraně. Uvedl to ve svém prohlášení Bílý dům. "Tyto skutečnosti jsou v souladu s tím, co Spojené státy dlouho věděly: Írán má silný, tajný program jaderných zbraní, který se snažil a nedokázal skrývat před světem a před vlastními lidmi," citovala agentura Reuters prohlášení Bílého domu.

Dnes mají evropské trhy z důvodu svátku zavřeno. Obchodníci se budou dnes připravovat na zítřejší zasedání amerického FEDu a rozhodování o úrokových sazbách. Změna nastavení monetární politiky se na tomto zasedání však neočekává. Společnost Apple dnes po uzavření trhů zveřejní své hospodářské výsledky za 1Q 2018. Americké futures jsou dnes nastaveny lehce v zeleném.

Výsledková sezóna 1Q 2018 - Apple (AAPL), Aetna (AET), Juniper (JNPR), Imax (IMAX), Merck&Co (MRK), Pfizer (PFE), Snap (SNAP), Under Armour (UAA) a další…