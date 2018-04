Změny od května: Lepší ochrana identity, i 130 tisíc od úřadu práce.

Nový měsíc s sebou přinese řadu změn, které se dotknou prakticky všech Čechů. Týkají se nejen nových opatření v přístupu k ochraně osobních údajů, ale třeba i kouření na letišti, omezení v dopravě nebo změn na sociálních sítích. Od května navíc vzrostou náhradní platy pro pracovníky, kterým krachující zaměstnavatel nedal peníze.

Zákaz kouření na letišti v Praze

Pražské Letiště Václava Havla se od prvního května stane zcela nekuřáckým letištěm. Cigaretu si nezapálíte v žádném z interiérových prostorů - včetně terminálů a doposud fungujících kuřáckých koutků. A zákaz se týká i elektronických cigaret. Kouřit bude nově možné pouze na vyhrazených místech před vstupy do hal. Letiště tak následuje příkladu dalších zemí, jako jsou Velká Británie, Španělsko či USA. Jestli souhlasíte s novým nařízením, hlasujte zde.

Ochrana osobních údajů

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, informování do tří dnů v případě, že se k datům někdo neoprávněně dostane nebo právo na odstranění osobních údajů. To jsou jen některé z novinek, které přináší směrnice Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR), která vejde v účinnost 25. května. Lidé tak budou přesně vědět, jaké informace o nich firmy, úřady nebo nemocnice mají. Směrnice má mimo jiné zajistit i to, aby měl člověk vždy jasný přehled o tom, s čím vlastně souhlasí a to i na internetu, kde jsou osobní údaje často součástí "balíčku" obchodních podmínek.