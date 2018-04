Vláda schválila 4 miliardy korun na krajské silnice a podpořila vznik testovacího centra BMW

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 30. dubna 2018 rozhodla o způsobu financování rekonstrukcí krajských silnic. Letos pošle krajům prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury celkem 4 miliardy korun , na příští roky chce finanční pomoc krajům vyřešit systémově. Odsouhlasila i podpis prohlášení o strategické spolupráci mezi vládou České republiky a firmou BMW AG, kterým podpoří plánovanou výstavbu testovacího centra firmy na Sokolovsku. Rozhodla také o vyhlášení výběrového řízení na ředitele GIBS.

V rámci jednání Výboru pro Evropskou unii vláda schválila Národní program reforem České republiky 2018. Jedná se o každoroční aktualizaci reagující na Zprávu o ČR, kterou letos v březnu vydala Evropská komise. Národní program nově obsahuje i kapitolu Bydlení, která popisuje legislativní činnost vlády a vládní dotační programy pro zlepšení dostupnosti bydlení pro občany ČR. Více informací naleznete v tiskové zprávě Výboru pro Evropskou unii.

„Reagujeme tím na hospodářské hodnocení naší země Evropskou komisí. Informujeme v něm, jaká připravujeme opatření v celé řadě oblastí, jako je daňová politika, doprava a podnikatelské prostředí. Tento soubor reforem pošleme Evropské komisi. Já jsem reagoval na hodnocení Evropské komise a zaslal jsem dopis předsedovi Evropské komise Jean Claudu Junckerovi, kde vysvětluji pohled na věci, které komise kritizovala, jako je složitost daňového systému, kde máme projekt Moje daně, důchodová reforma a další.

Velkým tématem je návrh příštího evropského rozpočtu, který Evropská komise představí ve středu. Všichni čekáme, s čím komise přijde. Psal jsem panu Junckerovi naši pozici a jednal jsem o tom s eurokomisařem Oettingerem. Určitě chceme mít v příštím programovém období zásadní vliv na to, jaké peníze dostaneme. Jedná se hlavně o kohezi a zemědělství,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Čtyři miliardy korun vyplatí krajům na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a komunikací, které dočasně nahrazují chybějící část pražského okruhu, Státní fond dopravní infrastruktury. Jednu miliardu pokryje z nespotřebovaných finančních prostředků z minulých let, tři miliardy rozhodla vláda poskytnout formou dotace. Většina této sumy (2,4 miliardy) půjde z vládní rozpočtové rezervy, zbytek vyřeší přesuny v kapitolách Ministerstva dopravy.

Zároveň vláda uložila ministru dopravy vypracovat ve spolupráci s ministryní financí návrh na zajištění systémového financování silnic II. a III. tříd. Měl by se tak odstranit stávající stav, kdy vláda o konečné výši peněz na krajské silnice rozhoduje nahodile podle aktuální situace státního rozpočtu, což kraje staví do nejisté situace. Nově by měl být tento příspěvek státu přímo součástí rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Kabinet Andreje Babiše rovněž schválil podpis prohlášení o strategické spolupráci mezi vládou České republiky a firmou BMW AG. Vláda tak deklarovala jasnou podporu projektu výstavby vývojového a testovacího centra společnosti BMW Group Future Mobility Development na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Za zhruba 250 milionů eur by mělo na pozemcích Sokolovské uhelné vzniknout testovací centrum automobilky pro autonomní vozidla, v němž vznikne několik set nových pracovních míst včetně míst pro špičkové odborníky. Vláda teď bude ještě zvažovat, jakou konkrétní formou, v souladu s evropskými předpisy, výstavbu podpoří.

Dnes vláda také rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nový ředitel by měl být jmenovaný od 1. července 2018. Více informací naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vlada-rozhodla-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-reditele-GIBS-165177/.

Vláda schválila také Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí ČR na léta 2019 až 2021. Výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů by podle schváleného dokumentu měly v příštích letech růst, a to na 1,496 bilionu Kč pro rok 2019, 1,533 bilionu Kč pro rok 2020 a 1,579 bilionu Kč pro rok 2021. Celkově tak dochází ke zvýšení rámců oproti jejich aktualizaci ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020, a to o 22 mld. Kč na rok 2019 a 25 mld. Kč na rok 2020. Těchto částek by se pak měli držet tvůrci státních rozpočtů, rozpočtů státních fondů a střednědobého výhledu.

I přes navržený nárůst výdajů státu vláda plánuje v příštích letech přebytkové hospodaření sektoru vládních institucí. Dluh sektoru vládních institucí od roku 2013 poklesl o více jak 10 procentních bodů na 34,6 % HDP v roce 2017, což řadí veřejné finance ČR mezi nejméně zadlužené v Evropské unii. Koncem roku 2017 ČR dlužila 1,749 bilionu Kč. V Konvergenčním programu ČR, který je součástí rozpočtové strategie, je naplánováno jeho další snižování, a to až pod 30 % HDP v roce 2021.

