Izrael vydá důležité stanovisko k jaderné dohodě s Íránem

Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že později v průběhu dnešního dne učiní důležité oznámení ohledně jaderné dohody s Íránem.USA mají do 12. května čas na rozhodnutí, jestli obnoví sankce vůči Íránu či nikoliv. Izrael je dlouhodobým kritikem existující dohody. Případné obnovení sankcí by znamenalo, že aktuálně 4. největší producent ropy v rámci kartelu OPEC by s největší pravděpodobností výrazně snížil svou produkci.