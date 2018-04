Investiční honba za technologickým úspěchem dosáhla nevídaných rozměrů

Shira Ovide si na stránkách Bloomberg Gadfly všímá toho, „jak moc stojí technologická válka“. Během prvního čtvrtletí letošního roku totiž americké korporátní „velmoci“ Alphabet, Amazon, Microsoft a Facebook dohromady investovaly 16,2 miliardy dolarů včetně investic do nemovitostí, skladů či datových center. Investice tak byly v tomto čtvrtletí o 68 % vyšší než za stejné období minulého roku a toto tempo růstu je mnohem vyšší, než růst tržeb zmíněných společností.



Společnost Alphabet investovala v prvním čtvrtletí 7,3 miliardy dolarů, z toho šly 2,4 miliardy dolarů na nákup komerčních nemovitostí v New York City. I bez tohoto nákupu tak firemní kapitálové výdaje dosáhly stejné úrovně, jako tomu bylo u společnosti Exxon Mobil, která musí investovat ohromné částky do průzkumu a těžby ropy a plynu. Jinak řečeno, z investičního hlediska je nyní „těžba“ dat stejně náročná jako těžba ropy a plynu.





Teoreticky by přitom podle Bloombergu mělo platit, že po dosažení „gigantických rozměrů“ by se měly dostavit úspory v investicích. Jenže technologie tak fungovat nemusí, protože giganti se v tomto odvětví snaží hlavně o ukořistění většího tržního podílu a o expanzi na nové trhy. A to znamená ne nižší, ale vyšší investiční výdaje.Alphabet vedle realit investoval do globální počítačové sítě a cloudových služeb. Vedle toho také pokračují obrovské projekty zahrnující podmořské kabely, jejichž cílem je poskytnout Googlu konkurenční výhodu v rychlosti internetu. Amazon Microsoft se zaměřovaly zejména na cloudové služby, Amazon navíc investuje značné částky do své logistiky a dopravy. Nejrychleji rostou kapitálové výdaje u Facebooku , ale není tak úplně jasné, co s těmito penězi firma vlastně dělá.Investory občas obrovské investiční částky znervózní, ale většinou se poté zase uklidní díky přesvědčení, že jde o investice do budoucnosti a růstu. Za posledních 12 měsíců investovaly zmíněné firmy celkem 60 miliard dolarů . Jde o obrovskou částku, ale je to nevyhnutelný důsledek neustálého růstu ambicí technologických firem, uzavírá Bloomberg.Zdroj: Bloomberg