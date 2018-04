BCPP: Na trh START míří hned 3 IPO firem Primoco UAV, Prabos plus a FILLAMENTUM

Burza cenných papírů Praha, a.s. tímto oznamuje, že emitenti mířící na trh START, společnosti Primoco UAV SE, Prabos plus a.s. a FILLAMENTUM a.s., zveřejnili prospekty cenných papírů, které byly schváleny Českou národní bankou. Tím byla splněna základní podmínka pro zahájení příjmu objednávek v rámci úpisu jednotlivých emisí. Systém pro příjem objednávek je otevřen počínaje dnem 30. 4. 2018. Sběr objednávek vrcholí 15. 5., kdy dojde k zafixování konečné ceny a upsaného objemu u jednotlivých emisí.