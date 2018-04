Zásadní chyby při investování do ETF!

Autor: Zuzana Janková

Burzovně obchodované na burze (ETF) se stávají stále oblíbenějšími produkty investorskou veřejnosti zejména kvůli jejich nízké ceně, transparentnosti, snadné obchodovatelnosti. Investoři nákupem jediné akcie ETF mohou získat přístup k mnoha investičním příležitostem, které byly dříve k dispozici pouze pro sofistikované osoby. Nicméně navzdory jejich rozšířenému využívání existuje mnoho chybných představ o ETF, které vedou k zásadním chybám, přesto se jich lze snadno vyvarovat.

Mezi první zásadní chybu lze označit ignorování nákladovosti fondu. Někteří investoři předpokládají, že všechny ETF jsou nízkonákladové nástroje a nevěnují pozornost účtovaným poplatkům. Výdajový poměr je důležitým faktorem a v dlouhém horizontu mohou levnější fondy výrazně překonat své dražší protějšky. Nicméně lze konstatovat, že poplatky účtované ETF v současnosti klesají díky vzrůstajícím cenovým válkám mezi velkými poskytovateli. Zatímco nákladový poměr je obvykle největší složkou celkových investičních výdajů, investoři by měli před investováním zvážit i další náklady.

Častou chybou při investování do ETF je také ignorace toho, co je uvnitř portfolia příslušného burzovně obchodovaného fondu. Většina ETF je velmi transparentních a mnoho z nich zveřejňuje podíl investičních instrumentů v portfoliu na denní bázi. Většina investorů se však soustřeďuje pouze na jména a nedokáže se ponořit do fondů. Někdy název fondu přesně neodhaluje to, co má ETF uvnitř svého portfolia.

Mnoho investorů zaměňuje nízké objemy obchodování s likviditou. Investoři dokonce přehlížejí novější ETF, které mohou mít lepší strategii, ale nízké objemy obchodů ve prospěch starších a populárnějších produktů s vyššími objemy obchodování. Likvidita ETF není určována objemem obchodování, ale likviditou podkladových aktiv neboli podíly ETF.