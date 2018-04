T-Mobile US koupí menšího konkurenta Sprint (komentář analytika)

T-Mobile US a Sprint v neděli oznámili, že se dopracovali k dohodě o vzájemné fúzi. Vypořádání proběhne formou equity swap, kdy akcionářům Sprint připadne na jednu akcii 0,1026 akcie T-Mobile, neboli cca 10,5 akcie Sprint. V době oznámení byla hodnota transakce odhadována na 58 mld. USD, přičemž 32 mld. USD z toho tvoří čistý dluh Sprintu. Zbytek tak obnáší vlastní kapitál, což v přepočtu na akcii oceňuje Sprint na cca 6,6 USD.



Dobrou zprávou rozhodně je, že šéfem nově vzniklé entity bude nadále současný CEO T-Mobile John Lagere, což je člověk, jenž dotáhl T-Mobile US tam, kde je dnes. Největšími akcionáři budou Deutsche Telekom se 42 % a SoftBank s 27 %. Dohromady bude společnost generovat tržby ve výši 73 mld. USD a obsluhovat bude 70 mil. bezdrátových klientů. Výrazně se tak přiblíží AT&T (71 mld. USD a 78 mil. klientů) i jedničce na trhu Verizon (88 mld. USD a 110 mil. klientů). Synergie z transakcí by si měly postupně sáhnout až na roční úspory ve výši 6 mld. USD. Dokonce ani čistý dluh, jenž se po transakci zdvojnásobí na více než 60 mld. USD, není zas takovým strašákem. Jeho poměr ke kombinovanému (proforma) ukazateli EBITDA bude 2,9x, což je pořád pod cílovým intervalem managementu T-Mobile 3,0x až 4,0x.





Celá transakce tedy vyznívá dobře a oběma společnostem jednoznačně pomůže k lepšímu postavení v souboji s AT&T a Verizon i v uzavírání náskoku, který si oba drží v technologiích (zejména 5G).Další reálný konkurent by totiž pro tyto tři obry prakticky neexistoval. Argumentace pro obhajobu fúze se však dá postavit na úsporách při zavádění 5G sítí a následných nižších cen pro zákazníky. Zároveň se dá říci, že je potřeba nového silného hráče v boji s AT&T , jenž se roztahuje také do zábavného průmyslu (akvizice Time Warner ), a také jako výzvu pro Verizon, jenž je až příliš pohodlně usazen na trůnu. Do třetice je tady fakt, že do hry poskytování mobilního připojení pomalu vstupují i kabelové televize jako například Comcast a v budoucnu by o konkurenci neměla být nouze.a těžko říci, zda fúzi nakonec posvětí. FCC (regulatorní agentura) se prozatím k problému konkrétněji nevyjádřila. T-Mobile dnes před otevřením trhu klesají o 1 %, Deutsche Telekom se postupně vrátila k včerejší zavírací ceně.a padá pod 6 USD za akcii, což je trochu zvláštní, vzhledem k ocenění na 6,6 USD . Diskont pravděpodobně pochází z rizika napojení akcií Sprint na T-Mobile místo okamžitého vyplacení v hotovosti.