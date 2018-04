Prahu posílá do červeného Moneta bez dividendy, Německo táhne nakupující Telekom

Index pražské burzy se dnes propadá o více než 1 %. Je to způsobeno ale především akciemi Moneta Money Bank, která se dnes obchoduje poprvé bez nároku na výplatu dividendy a klesá až na úroveň 76,40 CZK za akcii. Právě kromě Monety se ostatní tituly v Praze obchodují bez výraznějších změn a hlavně za výrazně nižších objemů, než v průměru. To naznačuje, že dnešní den, mezi víkendem a svátkem, berou investoři vyloženě relaxačně.









Bez většího pohybu probíhá obchodování i v Německu, kde index DAX připisuje 0,2 %. Největší pohyb, a to 2,2 % vzhůru, zaznamenávají akcie společnosti Deutsche Telekom . To se děje v reakci na fúzi její dceřiné společnosti T-Mobile US s další telekomunikační společností Sprint. Bude se jednat o fúzi třetího a čtvrtého největšího poskytovatele v USA a T-Mobile vydá 26,5 miliardy USD