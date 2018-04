Prognóza ČNB letos více než jedno zvýšení sazeb nenabídne

První pátek v měsíci přinese statistiky z amerického trhu práce. Po březnovém zklamání bude dubnový report mnohem pozitivnější. Dnešní publikace březnového deflátoru soukromé spotřeby Američanů potvrdí inflační tlaky nad dvouprocentním cílem centrální banky. Fed ale tento týden na nastavení měnové politiky nic nezmění. První odhad HDP eurozóny za Q1 18 potvrdí zpomalení růstu. To by ale mělo být dočasné. ČNB ve čtvrtek zveřejní novou prognózu, více než jedno zvýšení sazeb nečekejme.

Ekonomika eurozóny během Q1 18 svůj růst zpomalila

HDP eurozóny během Q1 18 zřejmě zpomalil na 0,4 % q/q po 0,7 % q/q zaznamenaných v průběhu Q4 17. Zpomalení růstu je podle nás dočasné kvůli nepříznivému počasí, chřipkové epidemii v Německu a Francii a vlně stávek, která postihla v průběhu mzdového vyjednávání Německo. Slabší bude kvůli letošnímu nastavení Velikonoc i dubnová inflace v eurozóně. Její jádrová složka zpomalí z březnových 1,0 % na 0,8 % y/y. Po březnovém zklamání přinese dubnová statistika z amerického trhu práce zprávu o vysoké tvorbě pracovních míst (podle nás 190 tisíc), což povede ke snížení míry nezaměstnanosti na pouhá 4,0 %. Dubnový růst hodinových výdělků o 0,2 % bude znamenat udržení meziroční dynamiky na 2,7 %. Ekonomický kalendář tohoto týdne tak opět nahrává dolaru na úkor eura.

Není důvod pro jestřábí vyznění čtvrtečního zasedání ČNB

ČNB ve čtvrtek představí aktualizovanou makroekonomickou prognózu. Těžko očekávat, že by nový inflační výhled z dílny ekonomů ČNB přinesl zvýšení modelové trajektorie úrokových sazeb. V prvních třech měsících roku inflace překvapovala centrální bankéře nižší hodnotou, zrovna tak zklamávalo vnější prostředí, zejména pokud jde o vpředhledící indikátory. Více než jedno zvýšení sazeb ke konci roku tak prognóza ČNB nepřinese. Ani hodnocení samotné bankovní rady jestřábí nebude. Důvod pro to, aby koruna v současné době posilovala, tak chybí.

Zaostřeno na dnešek: slabá německá inflační data versus mnohem robustnější americká

Úvod týdne bude ve znamení publikace důležitých inflačních čísel z obou stran Atlantického oceánu. Zatímco německá inflace zřejmě zaznamená zpomalení meziročního růstu a opět se vzdálí od cíle ECB, i když pokles by měl být pouze dočasný, americká spotřebitelská inflace měřená deflátorem soukromé spotřeby se usadí nad dvěma procenty. Regionální ekonomický kalendář je dnes prázdný.

Americká spotřebitelská inflace nad 2% cílem

Meziroční růst březnové peněžní zásoby sice znatelně klesne, úvěrová dynamika ale dále zrychlí. Za pomalejším meziročním růstem peněžního agregátu M3 bude stát vysoká statistická základna a nižší tempo objemů aktiv skupovaných centrální bankou. Pozorujeme ale známky zvyšující se úvěrové aktivity v privátním sektoru. Zatímco meziroční úvěrová dynamika činila únoru 3,3 %, již v letních měsících očekáváme meziroční růst úvěrů kolem 4 % a dosažení úrovně 4,5 % předpokládáme na konci letošního roku.

Předběžná data německé dubnové inflace budou hodně napínavá. Po březnovém vzestupu se očekává snížení meziroční dynamiky spotřebitelských cen. Ten bude spjatý s letošním načasováním Velikonoc. Zatímco letos byly v březnu, vloni v dubnu. A právě sezónní očištění související s tímto efektem může být zdrojem překvapení. Každopádně napjatý německý trh práce a mzdová vyjednávání ústící v rychlejší růst mezd jsou důvodem pro to očekávat, že jádrová složka inflace půjde pomalu ale jistě postupnými kroky výše.

Osobní příjmy i výdaje Američanů zřejmě zaznamenaly v průběhu března shodně růst o silných 0,5 % m/m. To by již ale dopad na finanční trhy mít nemělo. Tyto informace už obsahovala páteční statistika HDP za Q1 18. Zajímavější bude pohled na cenový vývoj. A ten by silnou spotřebu amerických domácností měl odrážet. Deflátor soukromé spotřeby zřejmě v meziročním vyjádření vyskočil na 2,1 % z únorových 1,8 %. Dvojkou by měla začínat i meziroční dynamika jádrové složky.

Ani závěr týdne euru příliš nevyšel

Společné evropské měně se minulý týden příliš nedařilo. Euro vůči dolaru prakticky po celý týden oslabovalo a ani páteční seance na tom nic nezměnila. To se totiž kurz dostal na dosah úrovně 1,205 USD/EUR. Takto slabé bylo naposledy euro na počátku ledna. Pátek potvrdil slabší výkonnost reálné ekonomiky během prvního čtvrtletí. První odhad HDP z Francie za toto období zaostal na očekáváním, to samé se dá říci i o výsledku Velké Británie. Lehce zklamala i německá dubnová čísla z trhu práce, i když počet nezaměstnaných nadále klesá. Dubnové indikátory důvěry z Evropské komise ale naznačují, že vstup do druhého čtvrtletí by měl být již lepší. Pokud jde o výkonnost americké ekonomiky, ta podle prvního odhadu za Q1 18 trhy příjemně překvapila, i když i tady je vidět, že dynamiky závěrečného čtvrtletí loňského roku zdaleka dosaženo nebylo.

Koruna zakončila minulý týden na slabší straně

V podstatě všechny středoevropské měny v průběhu minulého týdne oslabovaly. Jeho závěr znamenal mírnou korekci těchto ztrát. Platí to zejména pro polský zlotý a do určité míry i pro maďarský forint. Česká koruna ale ani ke konci týdne nijak významně neposílila. I v pátek se držela v blízkosti hladiny 25,50 CZK/EUR, tedy nejslabší úrovně od poloviny ledna. Důvodem mohlo být blížící se zasedání ČNB v tomto týdnu. Ve světle nedávných prohlášení jednotlivých centrálních bankéřů trhy v jestřábí výstup nevěří.