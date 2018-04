Minoritní akcionář Monety navrhuje změnu strategie (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Minoritní akcionář Monety, Petrus Advisers, navrhuje změnu strategie banky.

Dnes je poslední obchodní den pro akcie společnosti Fortuna na hlavním trhu pražské burzy. Jejich vyřazení odhlasovala valná hromada již v únoru.

Valná hromada společnosti Philip Morris v pátek schválila výplatu dividendy za rok 2017 ve výši 1 080 CZK na akcii.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit růstem.

I vhledem k státnímu svátku v úterý je tento týden méně bohatý na ekonomické události. Dnes se dočkáme dubnové inflace z Německa, kde se očekává její pokles. Nadcházející dny s sebou přinesou mimo jiné HDP eurozóny za první čtvrtletí či statistiky z amerického trhu práce.

V Americe dnes zveřejní výsledky hospodaření řada společností, kde mezi těmi známějšími jsou McDonald’s nebo farmaceutická společnost Allergan.

Société Générale zvýšila doporučení pro francouzského výrobce rekreačních plavidel Bénéteau na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy zakončily páteční obchodování téměř beze změn oproti čtvrtečním uzavíracím cenám. Index Dow Jones klesl o necelou jednu desetinu procenta, S&P 500 si připsal po 0,1 % a technologický Nasdaq uzavřel na kladné nule. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe dařilo telekomunikačním společnostem (+1,8 %) a realitním developerům (+1,3 %). Na opačné straně se nachází energetický sektor (-1,2 %).

Trhy v asijsko-pacifickém regionu vstoupily do nového týdne v pozitivní náladě. Daří se drtivé většině tamních burz, když se jejich zisky pohybují v rozmezí 0,2 % až 1,5 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který si polepšil o 0,7 %, se nejlépe vede telekomunikačním společnostem (+2 %), realitním developerům (+1,9 %) a energetickým firmám (+1,4 %). Nedaří se hlavně sektorům utilit a finančních institucí. Shodně si odepisují 0,7 % své hodnoty.

Moneta Money Bank

Minoritní akcionář Monety, investiční společnost Petrus Advisers vlastnící 2,3% podíl, navrhl vedení banky změnu strategie finančního ústavu. Především z důvodů vysokého mezinárodního zdanění dividend ve výši 35 % navrhuje snížit dividendový výplatní poměr na úroveň maximálně 70 % čistého zisku (doposud poměr nastaven na minimálně 70 %). Zbylá část zisku by se měla využít na investice do růstu nebo distribuovat jinými cestami, než jsou dividendy . Představenstvo projedná tento dopis společně s dozorčí radou a zveřejní své stanovisko pro akcionáře Petrus Advisers do 30 dní, reaguje Moneta. Moneta již při svém vstupu na burzu oznámila, že bude dividendovým titulem