Trhy jsou jako na houpačce, hlavně nepanikařit

Na akciové trhy během posledních týdnů dopadlo několik tvrdých zásahů. Jednou trpěly zejména technologické tituly, jindy se zase rychle šířily obavy z obchodní války. Index S&P 500 nyní ze svých lednových historických maxim oslabuje asi o 8 % a investiční společnost radí, aby investoři „udělali krok zpátky a podívali se na vývoj ze širší perspektivy“.



„Akciový trh není jednoduchým strojem, který predikovatelným způsobem reaguje na jednotlivé faktory. Jde o mnohem složitější systém, který reflektuje miliony příkazů k prodeji a nákupu, které zase ovlivnil bezpočet příčin. Pohyby trhu jsou výsledkem racionálního hodnocení firemního, odvětvového a ekonomického fundamentu, ale nezanedbatelnou roli tu hrají i emoce,“ píše Schwab. A upozorňuje zejména na to, že různé mediální zprávy, které se vývoj na trhu snaží vysvětlit, jsou většinou značně selektivní. Investor by pak také neměl zapomínat, že každý obchod má svou protistranu, ke každému kupci existuje nějaký prodejce a naopak.



Současnému býčímu trhu je již devět let. Nacházíme se v pozdní fázi ekonomického cyklu. Schwab v takovém prostředí očekává další růst volatility, protože velké pohyby trhu jsou pro tuto fázi cyklu typické. Liz Ann Sondersová, která je hlavní strategičkou Schwabu, poukazuje na to, že vedle nejistoty týkající se technologických akcií a protekcionismu pokračuje zvedání sazeb v USA. Sondersová se ale domnívá, že výsledné zplošťování výnosové křivky není známkou recese tak, jak tomu bylo nejednou v historii. Podle jejího názoru jde spíše o reflexi „normalizace“ politiky Fedu. Recesi by signalizovala až invertovaná výnosová křivka.





Za pozitivní je možné vnímat i určitou korekci valuací, která je posunula blíže historickému standardu. A Sondersová dokonce tvrdí, že pozitivní může být i to, pokud se ukáže, že v prvním čtvrtletí ekonomický růst poněkud ochladl. „Slabost prvního čtvrtletí je často následována silným druhým čtvrtletím a navíc data z poslední doby snížila laťku očekávání, která byla předtím nastavena hodně vysoko,“ míní strategička. Vyšší volatilita a utahování monetární politiky by tak investorům neměly zavírat oči před tím, že ekonomika i nadále slušně roste a situace není ani zdaleka tak zlá, jak by se mohlo zdát z médií. Volatilita ale pravděpodobně zůstane vysoká a investoři by se tak měli disciplinovaně držet svého plánu a nezapomínat na to, že „panika není investiční strategií“.Zdroj: Schwab