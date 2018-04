Úspěch elektrobusů začíná ropný průmysl bolet

Ještě před sedmi lety považovali delegáti na průmyslové konferenci v Belgii nový model elektrického autobusu čínské společnosti BYD za pouhý vtip. V současnosti se však z dříve vysmívaného konceptu stala vážná věc s potenciálem způsobit revoluci v městské dopravě a přispět k reorganizaci energetického průmysl. S pomocí globálního tahouna v podobě Číny začíná přechod korábů silnic od znečisťujících dieselů k čistší elektřině ukrajovat z poptávky po fosilních palivech.

Náskok Číny na zbytek světa je ohromný. V zemi středu v roce 2017 jezdilo až 99 % z celkových 385 000 elektrických autobusů a tvořily tak 17 % autobusové flotily země. Každých 5 týdnů pak Čínská města přidávají 9 500 bezemisních vozidel, ekvivalent celkového počtu jezdící pro londýnskou městskou dopravu.

Proces elektrifikace autobusové dopravy začíná mít znatelný dopad na poptávku po palivu. A protože autobusy mají spotřebu až 30x vyšší než průměrné osobní vozidlo, je jejich prozatímní energetický dopad výrazně vyšší, než je dopad elektromobilů od společností Tesla nebo Toyota. Každých 1 000 bateriemi poháněných autobusů vytlačí z trhu okolo 500 barelů dieselu denně, vyplývá z analýzy Bloomberg New Energy Finance. Tento rok by objem paliva nepotřebného kvůli elektrifikaci silniční dopravy mohl vzrůst o 37 % na 279 000 barelů denně, ekvivalent spotřeby Řecka. Podíl elektrických autobusů na tomto celku by měl být okolo 233 000 b/d.

„Tento segment se blíží bodu zlomu,“ říká Colin McKerracher, šéf výzkumné divize pro dopravu londýnského Bloombergu. „Městská zastupitelstva po celém světě se musí zabývat špatnou kvalitou vzduchu ve městech. Tento tlak nezmizí a prodeje elektrických autobusů z něj budou těžit,“ dodává McKerracher.

Podíl společnosti BYD na čínském trhu s elektrobusy dosahoval v roce 2016 13 %, když jen na ulice dvanáctimilionového Šen-čenu společnost dodala 14 000 vozidel. Doposud pak firma vyrobila 35 000 kusů a podle Isbranda Ho, ředitele BYD pro Evropu, má kapacitu vyrábět až 15 000 ročně. Podle odhadů BYD zaznamenaly její autobusy od začátku svého provozu až 17 miliard naježděných kilometrů a ušetřily 6,8 miliard litrů paliva. Tím, podle Isbranda Ho, elektrobusy uspořily 18 milionů tun CO2.

Čínský úspěch zaznamenala i další velká světová města. Paříž, Londýn, Mexiko City nebo Los Angeles jsou ve společnosti 13 měst, která se zavázala k nákupu pouze bezemisních autobusů od roku 2025. Londýn pak k transformaci své flotily přistupuje již nyní, v současné chvíli transformuje čtyři linky v městském centru na elektřinu. Město má plány na rozsáhlé investice do čistší hromadné dopravy, chce například přestavět 5 000 starších dieselových autobusů ve snaze zajistit zcela bezemisní dopravu do roku 2037.

Naplnění ambiciózních cílů by mělo nezanedbatelný dopad na britskou spotřebu paliva. Londýnský systém hromadné dopravy odebírá okolo 1,5 milionu barelů paliva ročně. Pokud by na elektřinu přešla celá londýnská flotila, klesla by celková spotřeba dieselu Velké Británie o 0,7 %, vyplývá z dat Bloomberg New Energy Finance.

„Technologie je připravená,“ říká Isbrand Ho. My jsme připraveni, své továrny v Číně máme a náš evropský partner, Alexander Dennis, se připravuje na Londýn. Jakmile se dohodnou, můžeme začít, uzavírá Ho.

Zdroj: Bloomberg