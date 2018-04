Ekonomika USA roste, ale tempo růstu klesá

„Rekordně nízká nezaměstnanost ani snížení daní nezabralo. Spojeným státům již druhé čtvrtletí po sobě klesá tempo hospodářského růstu. Je možné, že se americká ekonomika blíží vrcholu svého hospodářského cyklu,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Spojené státy dnes zveřejnily odhad HDP za 1. čtvrtletí letošního roku. Podle tohoto odhadu americká ekonomika rostla o 2,3 %. Ve 4. čtvrtletí přitom ekonomika USA dosáhla růstu 2,9 %. Relativně dobré výsledky Spojených států jsou zapříčiněny nízkou nezaměstnaností, která se pohybuje poblíž nejnižších hodnot za posledních 17 let. Na druhou stranu je patrné, že ekonomika USA začíná přibržďovat svůj růst, což by do budoucna mohlo vyvolat problémy v globální ekonomice.

Hospodářskému růstu Spojených států pomáhá daňová reforma Donalda Trumpa. Díky snížení korporátních daní byl vytvořen pozitivní impulz pro americké firmy. Na druhou stranu snížení daní může vyvolat růst inflace. Proti tomuto scénáři je ochotna zasáhnout americká centrální banka FED, která je připravena dál zvyšovat úrokové sazby. Vzhledem k vysokému zadlužení USA však rostoucí úrokové sazby prodražují financování veřejného dluhu.





