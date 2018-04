Aktuální příležitost na EUR.USD (27.4.2018)

Euro konečně prolomilo trojúhelníkovou formaci a odhodlalo se k nějaké aktivitě. Klesli jsme přibližně o 200 pips a nyní cena testuje podporu u ceny 1,21800. Jedná se o podporu statickou, pod jejíž hodnotou se cena dříve nechtěla držet.

Měla by to být spíše dočasná překážka, jelikož momentum a celková nálada trhu je nyní směrem k nižším cenám. Pár vystoupil dostatečně daleko mimo trojúhelník a my tak bereme směr jako potvrzený. Na týdenním grafu se nám vykresluje situace vcelku jednoznačně, kdy vidíme, že trh se pohyboval mnoho týdnů v daném cenovém rozpětí a poslední svíce jej dostala mimo.

Pokud poslední týdenní svíčka udrží svou sílu a zůstane plná, tedy nevytvoří nějakou formu pin baru, máme velkou pravděpodobnost, že trh se vrátil ke klesajícímu trendu.

Směřovat bychom měli primárně k 1,20000 a následně k 1,18800.

Náš předpoklad bychom měnili, kdyby se cena dostala nad 1,23000.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.







Forex Edge je investiční newsletter zaměřující se na obchodování měnových párů. Cílem vzdělávacího cyklu Forex Edge je přiblížit traderům praktické principy při analýze měnových párů a poukázat na potenciálně zajímavé příležitosti k obchodování. Každé dva týdny jsou představeny analýzy dvou vybraných měnových párů s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu.

Strategie vychází především z technické analýzy grafů a v případě potřeby bere v úvahu i fundamentální stránku. Vždy je nejprve určen hlavní trend a kontext na základě širšího časového rámce, který poté doplní pohled na aktuální nastavení s horizontem na další cca 2-3 týdny.

Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a obchodování měnových párů a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční poradenství. Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.