Čína zvažuje snížení cen na dovoz automobilů, kromě těch z USA

Podle agenturních informací zvažuje čínská vláda snížení cel na dovoz automobilů. Ze současných 25 % by clo mělo klesnout na 10 až 15 %. Ke změně by mohlo dojít již příští měsíc.



Speciální režim by mohl platit pro americké výrobce, kde naopak Čína v rámci slovní přestřelky s USA hrozí zvýšením cel na dovoz aut.