Bloomberg: PKN Orlen zvažuje vytěsnění akcionářů Unipetrolu za 380 Kč

Podle agentury Bloomberg zvažuje PKN Orlen vytěsnění minoritních akcionářů Unipetrolu za cenu 380 Kč. To je stejná cena, za kterou získalo PKN v dobrovolné nabídce 94 % Unipetrolu. Podle PKN by měl být proces vytěsnění co nejrychlejší. Všechny kroky, včetně ceny, bude diskutovat s regulátorem (ČNB). Poté, co PKN ovládl Unipetrol, jsme podobný krok a cenu čekali.

Podle finančního ředitele Unipetrolu Miroslawa Kastelika bude management zvažovat případnou výplatu dividendy. Dividendová politika Unipetrolu je progresivní. Záleží ale na výsledcích společnosti. V našich projekcích výplatu dividendy nečekáme.