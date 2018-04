Vedení CME potvrdilo výhled pro letošní rok. Zisk + 14-16%

Management CME na včerejším konferenčním hovoru potvrdil výhled na letošní rok: zisk před odpisy EBITDA by měl vzrůst o 14 – 16 % r/r z loňských 165,5 mil. USD při konstantních měnových kurzech. Při současných měnových kurzech to dle managementu implikuje zisk EBITDA 205 mil. USD (náš odhad je 208,7 mil.). Dále management uvedl, že k 24.4. bylo konvertováno 83 % warrantů držených mimo Time Warner. Ke konverzi tak zbývá cca 2,2 mil. warrantů. Na konf. hovoru dále zaznělo, že společnost by se v závěru roku mohla dostat na zadlužení čistý dluh / EBITDA cca 3. To odpovídá dřívější indikaci a je zhruba v souladu s naším očekáváním ve výši 2,8. Vyznění konferenčního hovoru hodnotíme jako neutrální.