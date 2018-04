O2: Výsledky za 1Q18 pod vlivem nových účetních standardů. Divi 21 Kč = 7,1% výnos

O2 CR dnes před otevřením trhu představilo svá čísla za 1Q18, která byla ovlivněna novým účetním standardem IFRS 15. Celkové tržby poklesly o 0,3 % na 9,2 vs. oček. 9,2 mld. Kč. Jednotlivé segmenty tržeb byly rovněž dle očekávání. Největší negativní vliv měly fixní linky, a sice -6,4 % r/r na 2,58 vs. naše projekce 2,57 mld. Kč. Mírný rozdíl vůči naší projekci je v provozních nákladech, které poklesly na 6,69 (- 1,8 %) vs. oček. 6,75 mld. Kč. V rámci nákladů se společnosti podařilo efektivněji řešit ostatní externí náklady, než jsme očekávali (328 vs. oček. 387 mil. Kč). To se následně promítlo do EBITDA ve výši 2,60 (+2,9 % r/r) vs. naše projekce 2,55 resp. trh 2,56 mld. Kč. Čistý zisk pak dosáhl na 1,33 (+3,4 % r/r) vs. naše projekce 1,29 resp. trh 1,30 mld. Kč. Celkově hodnotíme samotná čísla neutrálně.

Společnost kromě čísel zveřejnila i rozhodné datum pro dividendu, které bude 4.6. 2018, což znamená, že posledním obchodním dnem pro nárok na dividendu bude 31.5.2018. Jen připomínáme, že hrubá celková dividenda bude 21 Kč/akcii (7,2% hrubý div. výnos). Neočekáváme, že by výsledky měly přinést výraznější tržní reakci. Navíc obchodování s nárokem na dividendu do konce května by mělo větší výkyvy limitovat.