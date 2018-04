Rozbřesk: Řecká dluhová sága jde do finále, dočkají se Athény oddlužení?

Řecký dluhový maraton pomalu spěje do finále - dnes v Sofii začínají jednání o dluhových úlevách, na které “nejpředluženější” evropská ekonomika marně čeká posledních šest let. Detaily dluhové “úlevy” však ještě budou předmětem vášnivých politických debat…



Na stole je návrh dluhového vyrovnávacího mechanismu, který by Řecku v těžkých časech (nových hospodářských recesích) snižoval splátky dluhu. Není ale jasné, jak moc a jakého dluhu by se to týkalo a zda by úlevy nastupovaly automaticky.



Zdá se, že Německo stále bude patřit spíše k opatrnějším hráčům u stolu, zatímco Francie k těm velkorysejším nabízejícím Řecku větší oddych od dluhového břemene přesahujícího 320 miliard eur. Střety se povedou zejména o to, zda se budou úlevy týkat “pouze” dluhu poskytnutého z mechanismu ESFS nebo i z fondu ESM nebo dokonce bilaterálních půjček. Tuto maximální verzi prosazuje Mezinárodní měnový fond, který je advokátem “velkých úlev”. Členské země eurozóny ovšem budou dělat vše pro to, aby dohodu nemusely na domácím politickém hřišti prodávat jako přímý transfer peněz do Řecka…, vůči úpravám bilaterálních půjček tedy řada z nich může mít ostré výhrady.





Dalším problémem může být požadavek Německa, aby se úlevy v těžkých časech nespouštěly automaticky, ale pouze po splnění určitých cílů…, vůči takovému postupu bude v Řecku unaveném záchrannými programy a připravujícím se na volby v roce 2019 panovat dozajista odpor. Stejně tak jako vůči snahám požadovat po Řecku primární přebytek 3,5 % HDP do roku 2022 a 2 % HDP poté dál a dál… I když Řecko v posledních letech dokázalo své rozpočtové cíle překonat, a to při nižším než očekávaném růstu, držet tak vysoké přebytky rozpočtu po tak dlouhou dobu by byl dozajista heroický výkon pro jakoukoliv ekonomiku…I když jsou jednání podle pozorovatelů v zásadě na “dobré cestě”, budou vzhledem ke všem zmíněným třecím plochám ještě hodně složitá. K dohodě by mělo dojít nejpozději do srpna, kdy končí poslední záchranný program. Zásadní “nové” vztahy mezi Řeckem a jeho věřiteli budou ale pravděpodobně nastaveny již v nejbližších týdnech.Včerejší zasedání ECB nakonec v pozdějším obchodování přineslo střední Evropě lehkou úlevu - Mario Draghi sice nevidí důvod znepokojovat se poslední sérií slabších čísel, ale centrální bankéři se zatím rozhodně nepřipravují na konec QE. Koruna proto v pozdějším odpoledni přestala pokoušet štěstí při testování 25,50 EUR/CZK . Pomalu se blížící zasedání ČNB by mohlo hrát nakonec koruně také lehce do karet a pomoci odolávat prodejním tlakům.Včerejší zasedání ECB kurzu eurodolaru zjevně nepomohlo, když se ukázalo, že centrální banka není v módu, kdy by chtěla vyslat signál o normalizaci své expanzivní politiky (podle prezidenta ECB Draghiho se měnová politika na zasedání nediskutovala?!). Výstupy z jednání ECB jsou tedy bonusem nejen pro dolar , ale také úlevou pro středoevropské měny.Dnes bude v centru pozornosti výsledek amerického HDP za první kvartál. Náš běžící odhad stojí těsně nad 2 %, přičemž podobný názor má i trh. Výsledek HDP může rozhodnout o tom, zdali eurodolar seriózněji ohrozí spodní úroveň současného pásma 1,21-1,26.Brentu se ke konci týdne daří konsolidovat zisky nad hranicí 74 USD /barel a vše nasvědčuje tomu, že ropa ukončí obchodování se ziskem již třetí týden v řadě. Lehký tlak, který zřejmě nyní brzdí další růst cen, přichází ze strany posilujícího dolaru , který je nejsilnější od ledna tohoto roku. Naopak, dnes očekávaná data o aktivitě amerických producentů ropné býky zřejmě příliš nerozhodí. Ti se již soustředí téměř výhradně na dění okolo íránské jaderné smlouvy, proto by i další zvýšení počtu aktivních vrtných souprav – podobně jako v posledních čtyřech týdnech – moc vzruchu na trh nepřineslo.Akciové trhy v zámoří se včera vezly na vlně pozitivního sentimentu a hlavní indexy uzavřely čtvrteční obchodování v zelených číslech. Z akciových indexů se vedlo nejlépe technologickému Nasdaq , který posílil o 1,64 %. Druhý v pořadí dle výkonnosti skončil širší index S&P 500 +1,04 %, následovaný průmyslovým Dow Jones Industrial Average +0,99 %. Akcie společnosti Facebook za sebou mají jednu z neúspěšnějších obchodních seancí za poslední 2 roky, když uzavřely do plusu 9,06 %. Akcie amerického operátora AT&T po oznámení výsledků za první kvartál ztrácí 5,97 %.