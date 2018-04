Nová doba, nové „nářadí“

Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Tak by se nejlépe dalo popsat včerejší zasedání Evropské centrální banky. Hlavním sdělením guvernéra Draghiho bylo, že si je centrální banka vědoma evidentního zpomalení evropské ekonomiky. Na druhou stranu, její optimismus ohledně výhledu inflace přetrvává. O něco zajímavější se ale nakonec ukázala slova viceprezidenta ECB Vitora Constancia, který hovořil o nové době centrálních bank.

Vitor Constancio, pro kterého bylo včerejší zasedání ECB poslední, byl členem Rady guvernérů 18 let, v rámci centrálních bank, ať už jde o ECB či o portugalskou centrální banku, pak pracoval dlouhých 33 let, proto ho lze považovat za jednoho z předních expertů s mnoha zkušenostmi. Jeho včerejší slova naprosto přesně popsala současnou i budoucí podobu centrálních bank, když hovořil o tom, že expanzivní měnová politika, například v podobě kvantitativního uvolňování, je dnes již nedílnou součástí pokrizové „soupravy nářadí“ monetárních autorit, která může být v použita kdykoliv, pokud to bude potřeba.

„Pochybuji o tom, že je možné se vrátit zpět k jednoduchému životu měnové politiky centrální banky, která má malou rozvahu a zaměřuje se pouze na rozhodování o krátkodobé úrokové sazbě,“ řekl během včerejší tiskové konference Constancio. „Věci se budou možná muset změnit ze dvou důvodů. Tím prvním je struktura finančního systému, která se enormně změnila. Druhým je pak jeho složitost a rostoucí význam nebankovních subjektů, který naznačuje, že cílování pouze krátkodobé sazby nebude prostě stačit. Bude tak potřeba použít některé další nástroje měnové politiky,“ vysvětlil.

Vedle nastínění toho, že se od centrálních bank zřejmě dočkáme ještě mnohého, vyzněla tisková konference ECB pro euro nejprve relativně pozitivně – jednalo se především o efekt optimismu a faktu, že Rada guvernérů o kurzu evropské měny vůbec nejednala. Postupem času se však trhy vrátily zpět do scénáře posledních dní. Euro si tak nakonec vůči dolaru připsalo další ztráty, které byly spojené především s uzavřením některých short pozic na USD. Společná evropská měna se tudíž dostala až na své minimu od ledna letošního roku.

Co se týče dnešního dne, z Evropy se dočkáme německé nezaměstnanosti a indikátorů důvěry pro oblast eurozóny. Klíčová data pak budou zveřejněna v USA, jedná se konkrétně o první odhad HDP za první kvartál 2018, u kterého se čeká zpomalení z anualizované hodnoty 2,9 % mezikvartálně na 2 %.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,209 EURUSD. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí 1,211-1,223 EURUSD.*

Koruna se během včerejšího dne nejprve snažila posílit k hranici 25,41 za euro. Ve výsledku se však kurz se slábnoucím eurem na světových trzích posunul krátce až k 25,49 EURCZK.

Aktuálně se koruna obchoduje na hranici 25,47 za euro. Domácí kalendář je dnes prázdný ani od České národní banky se ničeho nedočkáme, jelikož se bankovní rada již ponořila do informační karantény.

Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,44 až 25,49 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 20,81 až 21,03 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.