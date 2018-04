První odhady růstu ekonomiky v USA ukáží na zpomalení (Ranní zpráva z finančního trhu)

Konec týdne je ve znamení statistik HDP. První odhady ekonomického výkonu v prvním čtvrtletí přišly z Francie a dnes přijdou z Velké Británie a Spojených států. Ve všech zemích očekáváme oslabení ekonomického růstu. Dopad na trhy by tak měl být spíše neutrální. Zvolnit by měla i důvěra v ekonomiku eurozóny.

Na zpomalení ukáže jak důvěra, tak tvrdá čísla

Jak ekonomika eurozóny, tak americká ekonomika podle všeho v prvním čtvrtletí zpomalila svou růstovou dynamiku. Americký HDP se podle našeho odhadu zvýšil pouze o 1,9 % q/q anualizovaně. Za tímto slabým výsledkem stojí podle všeho horší soukromá spotřeba, kterou k vyšším hodnotám nedostal ani velmi slušný růst mezd.

Francouzská harmonizovaná inflace se v dubnu udržela na 1,7 % i přes nepříznivé sezónní faktory, které souvisejí zejména s načasováním Velikonoc. Jádrová inflace podle nás oslabila z 1,0 % na 0,8 %, ale kompenzoval ji růst cen energií. Na druhé straně směrem k nižší inflaci i nadále působí ceny potravin.

I přes oslabení růstu HDP se dále utahují podmínky na trhu práce v eurozóně. Dnes by to měla potvrdit data z Německa, kde podle našeho odhadu v dubnu ubylo nezaměstnaných o 18 tisíc. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat beze změny na rekordně nízkých 5,3 %.

V souladu s vývojem dalších předstihových indikátorů by i důvěra v ekonomiku eurozóny měřená Evropskou komisí měla zpomalit. Pokles podle nás zaznamená zejména průmyslový sektor. I přes zpomalení důvěry ukazují předstihové ukazatele i nadále na solidní růstovou dynamiku.

Rada guvernérů ECB v inflaci stále věří

Včerejší zasedání ECB na trhy velký vzruch nepřineslo. Euro po něm pouze nepatrně posílilo na 1,22 USD/EUR. Nevymazalo tak ani své středeční ztráty. Prezident ECB M. Draghi prohlásil, že rizika pro růst ekonomiky jsou vyrovnaná. Větší riziko představují plány na zavedení obchodních bariér. Nejdůležitější zprávou je, že Rada guvernérů neztratila přesvědčení, že inflace pomalu směřuje ke svému cíli.

V odpoledních hodinách společná evropská měna výrazně oslabila. Za tím stály podle agentury Bloomberg zejména technické faktory související s vypršením opcí v nominální hodnotě 5,2 mld. EUR. Euro se tak v průběhu amerického obchodování dostalo až ke svému minimu od poloviny ledna, když se dokonce chvíli obchodovalo pod 1,21 USD/EUR.

Francouzská hospodářská výkonnost se v prvním čtvrtletí zvýšila o 0,3 % q/q po velmi silném konci roku, kdy přidala 0,7 %. Zpomalení jde podle našeho odhadu na vrub horšímu výsledku zahraničního obchodu i slabší spotřebě. Nicméně se domníváme, že nevýrazná dynamika v zemích eurozóny je pouze dočasný jev způsobený nepříznivým počasím, chřipkovou epidemií a vlnou stávek. Ve zbytku roku by ekonomika zemí platících eurem měla zase zrychlovat.

Českým bankéřům začíná mediální karanténa

Konec týdne je na události z regionu chudý. V Maďarsku trh očekává zvýšení míry nezaměstnanosti, nicméně ta by se měla udržet na velmi nízké hodnotě pod čtyřmi procenty. Z Polska se dočkáme zápisu z posledního ze zasedání centrální banky. Na tomto zasedání nedošlo ke zvýšení sazeb. Rétorika se navíc posunula holubičím směrem.

Koruna se pokusila o posílení, zůstala ale slabší

Euro včera dopoledne nakrátko zastavilo svůj propad a regionální měny tak ztratily svůj vzor. Každá měna se s tím vypořádala po svém. Koruna se pokusila o posílení, ale poté co se dostala pod 25,42 CZK/EUR své zisky ztratila a v odpoledních hodinách se dokonce obchodovala za 25,49 CZK/EUR. Maďarský forint také získal a byl dokonce schopen své zisky udržet a odpoledne se jeho kurz držel na 312,8 HUF/EUR. Kurz polského zlotého zůstal včera víceméně beze změny. Pohyboval se blízko úrovně 4,229 PLN/EUR.