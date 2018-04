Je Amazon jednou obrovskou bublinou?

O technologických gigantech a jejich akciích toho bylo a bude napsáno snad až příliš mnoho, proto se snažím pečlivě vážit, zda k tomu ještě něco přidávat. Na FTAlphaville jsme ale minulý týden mohli najít úvahu o tom, zda je Amazon bublinou, či ne a ta podle mne za pozornost stojí.



Ještě než se do ní ponoříme, věnujme se pár základním číslům. Amazon se nyní pyšní kapitalizací ve výši 736 miliard dolarů. Na provozním toku hotovosti loni vydělal 18,4 miliardy dolarů. Kdyby utnul všechny akvizice a investoval jen do stávajícího provozu, zbylo by mu po nich v roce 2017 asi 7 miliard dolarů, v roce 2016 necelých 10 miliard dolarů. A kdyby firma od nynějška do nekonečna svým akcionářům generovala ročně oněch 10 miliard dolarů, současná hodnota tohoto toku hotovosti je asi na jedné desetině (!) současné kapitalizace. Můžeme to vnímat tak, že 90 % současné ceny akcií na trhu je tedy vytvářeno příběhem – tím, co bude, kam až firma poroste.





A tím se dostáváme k oné úvaze na FTAlphaville. Jamie Powell v ní poukazuje nejdříve na to, že Amazon je v nemilosti té největší černé labutě v Bílém domě, skepticky se o jeho akciích vyjadřují lidé z Greenlight Capital, Nordea Bank, či Morgan Creek. Nelíbí se jim například to, že PE počítané na základě zisků očekávaných v roce 2019 dosahuje hodnoty 170 (slovy sto sedmdesát). Analytici zase velmi optimisticky čekají, že firma bude v roce 2023 generovat tržby ve výši 535 miliard dolarů , což odpovídá 12 % celkových tržeb maloobchodu z roku 2017. Powel je také naladěn na optimistickou notu a poukazuje na následující:Asi 90 % tržeb nyní generuje internetový prodej, Fulfillment By Amazon (FBA), Amazon Prime a Amazon Echo. Scott Galloway z NYT minulý rok vtipkovat, že šéf Amazonu Bezos volá svým podřízeným v případě, že jejich divize jsou ziskové, a nadává jim za to, že se jim nepodařilo „recyklovat“ tržby do nových investic . Jedním z cílů této strategie je dosáhnout velkého rozsahu aktivit, který by snižoval průměrné náklady – v podstatě klasické úspory z rozsahu. A to se prý daří. Amazon Prime má nyní podle odhadů mezi 60 – 90 miliony amerických předplatitelů. Z nich každý platí 99 dolarů ročně. To jinými slovy znamená, že „ asi 60 % amerických domácností je nyní finančně provázáno s Amazonem“. Podle FTAlhaville to mimo jiné znamená, že celkově tyto domácnosti utratí za služby Amazonu asi dvakrát více než ti, kteří Amazon Prime předplacený nemají.FTAlphaville nesouhlasí se skeptiky, kteří tvrdí, že je lehké ničit tradiční maloobchod, když se tak činí za cenu velkých diskontů, které znamenají nízkou ziskovost. Argument proti této tezi prý zní „spokojenost zákazníka znamená pozitivní tok hotovosti“. V případě Amazonu se to projevuje například na tom, že firma je díky době splatnosti pohledávek (údajně až 80 dní) schopna financovat se z velké části závazky k dodavatelům.K tomu bych rád dodal, že Amazon tu klasické pozitivum maloobchodu dotáhl do extrému, což mu značně pomáhá při expanzi – tu do značné míry financují dodavatelé a firma si nemusí říkat o nový kapitál na akciovém trhu, či u dluhopisových investorů požadujících odpovídající úrokovou kompenzaci. Zrcadlově (tedy negativně) se tento efekt projevuje u dodavatelů, kterým v rozvahách rostou pohledávky a o více peněz si tak u svých poskytovatelů kapitálu musí říkat oni. Opět v podstatě klasický případ toho, co se stane ve chvíli, kdy se v nějaké vertikále na trhu objeví dominantní firma. Z hlediska růstu toku hotovosti Amazonu pak tento efekt funguje samozřejmě jen při růstu tržeb.Na FTAlphaville hodnotí pozitivně i vývoj v divizi Amazon Web Services (AWS). Od roku 2015 tu tržby vzrostly o 465 % a zisky o 614 % a Amazon si tu vede dobře i přes tvrdou konkurenci firem jako Microsoft IBM , či Google. Amazon Echo pak podle FTAlphaville dosáhl 65 % podílu na trhu chytrých reproduktorů a pozitivní je prý i vývoj kolem akvizice a integrace společnosti Whole Foods.Podle mne je obdivuhodné co Amazon dokázal, ale nejisté, zda z toho všeho budou nakonec těžit zákazníci, či akcionáři. Firma v podstatě provádí obrovský přesun příjmů a bohatství v nejednom odvětví, zatím z toho značně těží zákazník. A akcionář věří, že v budoucnu dojde i na něj – jak jsme viděli v úvodu, nyní firma generuje jen asi desetinu toho, co by stačilo na ospravedlnění kapitalizace Amazonu v jeho „stabilizované“ formě. Na FTAlphaville jsou optimisty. Pokud by ale Amazon nakonec svou strategii přehnal a opojen předchozími úspěchy propálil své zdroje v investicích s nedostatečnou návratností, nebyl by ani zdaleka první a asi ani poslední. Jisté je nyní jen to, že máme příležitost sledovat jeden z nejzajímavějších korporátních příběhů celé lidské historie.