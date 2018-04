Technická analýza: Až Írán trhy omrzí, probudí se ropní medvědi

Ani včerejší report agentury EIA, který poukázal na nárůst zásob, ropné býky zatím nevykolejil. Nejistota spojená s budoucností Íránu drží cenu vysoko. Nad tímto státem visí nikoliv Damoklův, ale spíše Trumpův meč v podobě obnovení sankcí. Američanům se nelíbí možný návrat k jadernému programu, o kterém se dnes v Íránu aktivně mluví. Jak dlouho budou tyto horké zprávy držet fundamenty stranou je skutečně otázka za milion. Ve chvíli, kdy se situace na Blízkém východě začne vracet do normálu, začnou mizet i rizikové prémie, které dnes drží ceny na současných úrovních, a pak se začnou medvědi probouzet.

USOil: Lehká americká ropa dál klouže po horní hranici trendového kanálu, na které jí drží obava z budoucnosti Íránu a jeho jaderného programu, jež je přímo spjatý se sankcemi na vývoz ropy. Ve chvíli, kdy tyto pomíjivé faktory začnou ustupovat, budou na povrch vystupovat upozaděné fundamenty, které by mohly začít tlačit cenu zpět na spodní hranici trendového kanálu.



Preferovaný scénář: Short pozice. Cena WTI stále naráží na horní hranici trendového kanálu a zdá se, že je jen otázkou času, než se cena sesune níže. Pokud ropa protne lokální supportní hranici, která se zformovala v blízkosti 67 dolarů za barel, mohla by se cena černého zlata vydat jižním směrem přes zastávky 66, resp. 64 dolarů za barel.

Alternativní scénář: Konsolidace. Dokud bude téma jaderného programu v Íránu stále na hlavní scéně, budou chybět impulsy, které by cenu ropy tlačily níže. V takovém případě by cena ropy mohla dál přešlapovat v bočním směru v úzkém pásmu s rozptylem na úrovni 1,5-2 dolarů za barel tak, jak nám to předvádí dnes.