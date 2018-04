ECB nic zásadního nemění, slabší čísla zatím nepřeceňuje...

ECB drží základní kontury nastavení měnové politiky. Sazby, QE a nakonec i klíčové verbální závazky nedoznaly výraznějších změn.

Přes o poznání horší čísla za první kvartál nevypadal Mario Draghi znepokojeně a poukazoval (podle nás správně) na sílu probíhajícího oživení na trzích práce a v sentimentu mezi domácnostmi napříč EU. Současně vyzdvihl, že měkké indikátory (PMI) přes poklesy zůstávají stále vysoko a následují po kvartálech extrémně vysokého růstu. Slabší čísla tedy v zásadě považoval za svého druhu přirozené zpomalení a zopakoval znovu, že rizika spojená s výhledem na růst v eurozóny vidí jako “vyrovnaná” a šlápnutí na brzdu jako přechodné...i když přiznal, že je třeba hodnotit všechna nově příchozí čísla daleko obezřetněji.

Mario Draghi také vyzdvihnul, že vzrostla globální rizika, a to především spojená s nárůstem protekcionismu. Mario Draghi sice věří, že zůstane pouze “u slov”, znepokojení z eskalace obchodního napětí mezi USA, Čínou a teoreticky i eurozónou bylo ale z jeho slov jasně patrné.



Ve světle dnešního zasedání dál očekáváme, že ECB ukončí QE na konci tohoto roku. Nejistota spojená s naším výhledem ale bezesporu vzrostla. I proto se ve světle slabších čísel domníváme, že zásadní rozhodnutí ohledně ukončení QE může být posunuto z červnového zasedání na červenec nebo možná ještě dále... I přesto dnes euro na komentáře Maria Draghiho zareagovalo s úlevou a lehce zpevnilo. Investoři si zjevně uvědomují, že eurové sazby (až na to dojde) mají ve finále daleko větší prostor k růstu než sazby americké (viz graf).