Nechte se unést světem zítřka a investujte do něj

Asi jste se v dětství také zamýšleli nad tím, jaký bude svět ve vaší dospělosti. Ale dnešní svět

a vyhlídky do blízké budoucnosti možná vaše tehdejší představy dalece přesahují - 3D tiskárny, nanotechnologie, létající drony či auta bez řidičů.

Současnou realitu si většina lidí vůbec nedokázala představit. A už vůbec nikoho nenapadlo,

že by se na převratných inovacích daly vydělávat peníze.

S nastupujícími inovacemi se měníme i my a jsme stále náročnější. To firmy žene kupředu. Například Google, který minulý rok v září oslavil teprve 20 let od svého založení, už jako „osmiletá“ firma vykazoval meziroční růst o 77 % a byl označen za nejcennější značku světa s hodnotou přes 66 miliard dolarů. Google přitom už dávno není „pouhý" vyhledávač. Nepřetržitě inovuje své aplikace a navíc stále přichází

s něčím novým. Mimo jiné patří mezi lídry ve vytváření umělé inteligence. Dalším příkladem může být firma Siemens, která se úspěšně adaptovala a je dnes lídrem na poli environmentální energie.

Žijeme v době převratných, neboli disruptivních, inovací, využijte toho

Využít potenciálu inovativních globálních gigantů, jako je právě ikonický Google nebo Siemens, můžete

i vy, a to prostřednictvím tematického akciového fondu CPR Global Disruptive Opportunities. Jedná se

o celosvětově unikátní fond investující do akcií společností spojených právě s fenoménem disruptivních inovací. Společností, které mění životní styl i spotřební zvyky, definují nové pracovní postupy a výrobní

a komunikační procesy.

Fond sází na akcie firem zabývajících se digitálními technologiemi, robotizací a automatizací, zdravotnictvím a obnovitelnými zdroji, které využívají megatrendy (demografické změny, globalizace, technologické inovace, environmentální výzvy) a tvoří nové tržní prostředí. Díky fondu nemusíte do světa zítřka jen nahlížet – pokud věříte v sílu technologií a nepřetržitý proud inovací, můžete do něj také investovat.

Možná si teď kladete otázku, proč investovat do inovativních firem? Jednoduše proto, že tyto firmy nejsou tolik závislé na ekonomických podmínkách či tržních změnách, protože mají až 3x rychlejší potenciál růstu tržeb oproti celému trhu a protože se tak zprostředkovaně stanete spoluvlastníky společností, které mění zaběhlý řád. Pokud tedy chcete dosáhnout vyšších zisků než na světových akciových trzích,

při akceptování obdobně vysokého rizika, a můžete své úspory odložit minimálně na pět let, využijte tuto unikátní příležitost, kterou vám nabízí Komerční banka ve spolupráci s Amundi. Skupina Amundi je největším správcem finančních aktiv v Evropě. Pod svou správou má více než 1,4 bilionu EUR a pyšní se prestižním londýnským oceněním Správce aktiv roku.

Nechte se strhnout převratnými inovacemi spolu s námi! Více informací o fondu CPR Global Disruptive Opportunities získáte v jakékoli pobočce Komerční banky, na bezplatné infolince 800 111 166 nebo

na webových stránkách www.amundi-cr.cz .