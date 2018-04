Exguvernér Tůma: Realitní bublina v ČR není, ceny dále porostou

Výrazný růst cen nemovitostí v Česku neznamená, že by zde byla realitní bublina. Ceny porostou i nadále, i když tempo růstu se sníží. Na diskusním setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí to dnes řekl bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Například v Praze vzrostly ceny nových bytů za posledního dva a půl roku zhruba o tři pětiny.



"O bublině můžeme mluvit v případě, že ceny překročí rovnovážnou úroveň. Když pak bublina praskne, ceny klesnou. Ale to se tady neděje. Tohle je reálná konvergence. Přibližujeme se vyspělejším zemím i v jiných oblastech, nemovitosti nejsou výjimkou," uvedl Tůma.



Na trhu se podle něj strukturální problém v oblasti nabídky střetl s příznivou fází ekonomického cyklu na straně poptávky. "Na jedné straně se staví málo nových bytů. Na druhé straně lidem rostou platy, mají jistotu, že za rok nepřijdou o zaměstnání," doplnil bývalý guvernér.





Opatření ČNB , která omezují poskytování hypoték , podle něj primárně necílí na to, aby snížením poptávky klesly ceny. "Je to hlavně z pohledu finanční stability, aby se lidé nezadlužili. Potenciální dopad na ceny bude spíše sekundární," dodal Tůma.Podle údajů poradenské společnosti Deloitte vzrostly prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech na konci loňského roku meziročně v průměru o 10,4 procenta na 53.700 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (70.800 Kč ), nejlevnější Ústí nad Labem (13.800 Kč ), kde ovšem byty meziročně zdražily téměř o pětinu. Nájmy se na konci loňského roku zvýšily o 13,8 procenta na 197 korun za metr čtvereční.Pokud jde o nové byty, podle statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostla průměrná prodejní cena v Praze na konci letošního prvního čtvrtletí meziročně o 22,8 procenta na 88.552 korun za metr čtvereční. V mimopražských regionech průměrná cena stoupla o 17,4 procenta na 52.832 korun za metr čtvereční. V hlavním městě nastal zlom v polovině roku 2015. Od té doby novostavby zdražily zhruba o tři pětiny.