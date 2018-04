O2 CR: Očekávané výsledky za 1Q18

O2 CR zítra (27.4.) před otevřením trhu zveřejní svá čísla za 1Q18, která budou pozitivně ovlivněna novým účetním standardem IFRS 15. Celkově čekáme 0,4% pokles celkových tržeb na 9,2 mld. Kč, převážně kvůli fixním linkám (oček. -6,6 % r/r na 2,57 mld. Kč). V rámci fixních linek jsou pod tlakem stále hlasové služby (-13,7 %) a v posledních kvartálech i ICT (-14,2 %), kde chybí státní zakázky. Provozní zisk EBITDA by měl vykázat růst 0,5 % na 2,55 mld. Kč při marži 27,6 %. Zde by se měl projevit vliv IFRS 15 a úsporné kroky na straně nákladů. To vše by mělo znamenat 0,2% růst čistého zisku na 1,29 mld. Kč. Neočekáváme, že by byl představen výhled na celý rok. Důvodem zřejmě bude zavedení nového standardu a stále regulatorní změna v rámci roamingových služeb, kde se stále čeká na možný vliv. Naše očekávání je jen lehce pod konsensem trhu.

Celkově nečekáme, že by zveřejnění výsledků mělo přinést výraznější tržní reakci. Titul se stále obchoduje s nárokem na hrubou dividendu 21 Kč (7,2% hrubý div. výnos), což pravděpodobně udrží cenu na současných úrovních a směrem k rozhodnému dni. Jen připomínáme, že rozhodný den pro dividendu není ještě znám.

neutrální zpráva

Doporučení: Držet

Cílová cena: 260 Kč