Rozbřesk: Co dnes čekat od ECB? (26.4.2018)

Dnešní zasedání ECB sice nepřinese revoluční změny, ale i tak bude trhy ostře sledováno. Investoři budou bedlivě sledovat jakékoliv změny v komunikaci týkající se blížícího konce politiky QE (kvantitativního uvolňování) a prvního růstu sazeb. Zvlášť zvědaví budou na to, jak si Mario Draghi a jeho kolegové vysvětlí sérii slabých čísel ze začátku roku 2018. Ta může po delší době znamenat, že ECB bude nucena svůj odhad růstu (pro tento rok 2,4 %) revidovat směrem dolů. Šéf ECB i proto asi bude mít důvod dál mávat holubičími křídly a poslední horší čísla mu poslouží jako dobrý důvod, proč odbít konkrétní dotazy na ukončení QE a růst sazeb jako příliš předčasné.



Na druhou stranu asi Draghi nebude chtít vyslat signál, že se připravuje další natažení QE. Řada Draghiho kolegů má silný odpor k pokračující masivní měnové expanzi ve chvíli, kdy se nezaměstnanost na některých místech pohybuje na hraně historických minim (Německo) a současně ve Velké Británii a především ve Spojených státech sazby již nějakou dobu míří vzhůru. Na začátku tohoto měsíce i proto šéf rakouské centrální banky Nowotny mluvil o tom, že by depozitní sazba ECB (na rozdíl od hlavní repo sazby) mohla jít vzhůru relativně brzy: prakticky hned po ukončení QE. Mario Draghi by něco takového určitě “nepodepsal” a možná to i dnes na tiskové konferenci sám připomene. Obavy centrálních bankéřů Nowotnyho nebo Weidmanna, že ECB dopluje k další recesi s nulovými sazbami, jsou však více než oprávněné. Eurozóna by se pak definitivně chytla do “japonské pasti” nízkých sazeb - euro by podobně jako japonský jen posilovalo v těch nejméně vhodných obdobích světové recese, kdy budou snižovat sazby všichni okolo vás, jen vy už nebudete mít kam…





Rostoucí dolarové sazby nepřejí měnám z rozvíjejících se trhů a pociťuje to i koruna , která se včera vyšplhala až do blízkosti 25,47 EUR/CZK . Dnešní zasedání ECB, pokud Mario Draghi bude naladěn na holubičí notu, ji teoreticky může dopřát trochu oddychu. Pokud se ale americké sazby budou řítit dál směrem vzhůru, může po vzoru ostatních rozvíjejících se trhů ve finále opět zůstat pod tlakem a zkusit otestovat 25,50 EUR/CZK Výnos desetiletého amerického státního dluhopisu , zdá se, definitivně překonal hranici 3,0 %, což značí problémy pro všechny měny z rozvíjejících se trhů. Proto je pod tlakem turecká lira rubl , zlotý a dokonce i forint. Naopak rostoucí dolarové sazby tlačí eurodolar níže k důležité hranici podpory 1,2156.Dnes odpoledne může eurodolar tuto hranici zkusit otestovat, a to během tiskové konference prezidenta ECB Maria Dragiho.Cenám ropy se daří upevňovat pozici na úrovni 74 USD /barel, a to i navzdory včerejšímu reportu EIA, který mohl být na první pohled vodou na mlýn medvědímu sentimentu. Oproti očekávání totiž zaznamenaly růst jak zásoby surové ropy (+2,2 mil. barelů), tak benzínu (+0,8 mil. barelů). Navíc, další rekord hlásí američtí producenti, kteří zvýšili těžbu již na 10,6 mil. barelů denně. Ruku v ruce s tímto vývojem pak jdou i americké exporty ropy , které v posledním týdnu vystoupaly až na 2,3 mil. barelů denně, tj. o třetinu výše než v předešlém týdnu.Ropnému trhu však již evidentně dominuje téma íránské jaderné smlouvy, respektive její další budoucnosti, která opět nechává fundamenty lehce stranou . Schůzka Donalda Trumpa s francouzským prezidentem Macronem, jejímž hlavním bodem bylo právě toto téma, nicméně trhy příliš neuspokojila. Nadále tedy platí, že americký prezident je spíše nakloněn zneplatnění íránské jaderné smlouvy, o čemž bude rozhodovat již 12. května.Americké akciové trhy se včera střídavě pohybovaly v kladných a záporných hodnotách, když v závěru převážil pozitivní sentiment a indexy zakončily seanci mírně v plusu nebo beze změny. Pod tlak se dostal Twitter, jehož akcie nakonec oslabily "pouze" o 2 %. O něco hůře dopadlo obchodování pro Snap, který propadl o 7 %. Opačný vývoj si připsal Boeing. Ten posílil o 4,2 % poté, co vykázal lepší výsledky a zároveň vylepšil výhled. Zvýšené doporučení pak podpořilo společnost Biogen, která po kroku analytiků Baird přidala 2,8 %. Index Dow Jones přidal 0,3 %, S&P 500 0,2 %, když Nasdaq zůstal beze změny.