CME překvapilo výbornými výsledky hospodaření za první kvartál (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

CME zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q 18, které vykázaly silný meziroční růst.

Unipetrol zveřejnil hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál, kde překvapil v oblasti ziskovosti.

Telekomunikační operátor O2 Czech Republic zítra před otevřením trhu oznámí výsledky hospodaření za Q1 18.

Valná hromada Monety včera schválila výplatu dividendy ve výši 8 CZK na akcii.

Valná hromada Komerční banky včera schválila výplatu dividendy ve výši 47 CZK na akcii.

Likérka Stock Spirits loni prodala v Česku téměř 25 mil. litrů lihovin (+8 % y/y). Celý trh podle agentury ACNielsen rostl o 3 % na 66,4 mil. litrů. Stock si tak drží více jak třetinový tržní podíl.

Evropské akcie by měly po otevření trhů přešlapovat na místě.

V Americe se dnes dočkáme řady ekonomických zpráv jako nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti či objednávky dlouhodobé spotřeby. Jelikož se nejedná o příliš důležité ukazatele, neměly by mít významnější vliv na trhy. Výrazně zajímavější bude dění v Evropě, kde zasedá Evropská centrální banka. Ta by měla ponechat svoji měnovou politiku nezměněnou. Pozornost se bude směřovat na hodnocení současného oslabení inflace v Evropě.

V Americe dnes zveřejní výsledky hospodaření přibližně 70 společností, kde mezi těmi známějšími jsou Amazon, Microsoft nebo Pepsi. Z evropských společností se dnes dočkáme například výsledků automobilky Volkswagen či výrobce mobilních telefonů Nokia.

Société Générale snížila doporučení pro francouzského developera Nexity na Držet, dále snížila i doporučení pro akcie irského výrobce potravin Glanbia na Prodat a zvýšila své doporučení pro amerického výrobce letadel Boeing na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy ukončily středeční obchodování mírně v plusu, a to i navzdory rostoucím výnosům amerických desetiletých dluhopisů, které se dostaly nad hranici 3 %. Index Dow Jones získal 0,3 %, S&P 500 si připsal 0,2 % a technologický Nasdaq si pohoršil o necelou jednu desetinu procenta. V rámci indexu S&P 500 se nejlépe dařilo telekomunikačním a energetickým společnostem, když si shodně polepšily o 0,8 %. Nejhůře se naopak vedlo realitním developerům, kteří utrpěli ztrátu ve výši 0,3 %.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu jsou výkonnostně rozděleny přibližně na poloviny. Daří se trhům v Japonsku (+0,5 %), Jižní Koreji (+1,2 %) a Indii (+0,1 %). Do ztrát se dostaly trhy v Hongkongu (-1,1 %), Číně (-1,7 %) či Austrálii (-0,2 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, se nejlépe daří technologickým společnostem (+1,9 %) a výrobcům nezbytného zboží (+0,8 %). Ztrátový je především energetický sektor, který odepisuje 0,7 % své hodnoty.

CME

Mediální skupina CME zveřejnila výsledky hospodaření za Q1 2018.

Zveřejněné výsledky hospodaření překonaly naše konzervativnější odhady a zároveň jsou i výrazně nad tržním konsensem. Výsledky opět nezahrnují slovinské a chorvatské aktivity, které jsou klasifikovány jako nepokračující a určeny k prodeji. Tržby vzrostly o téměř 25 % na 139,2 mil. USD. Napomohl tomu především silný růst v České republice o 30,6 % a Bulharsku, které přispělo růstem o 27 %. OIBDA rostla o 45,4 % meziročně, kde nejvíce překvapil výkon Bulharska. To zaznamenalo OIBDA ve výši 3 mil. USD oproti 1,3 mil. USD ve srovnatelném období minulého roku. Pozitivně se vyvíjí také OIBDA marže, která se vyšplhala na 22 % a je tak o více než 3 pb výše meziročně.

Mediální skupina bude nadále pokračovat ve svých plánech na snižování zadlužení. Výnosy z realizace warrantů ve výši 100 mil. USD budou použity ke splacení dluhu a současně se díky dobrým výsledkům podařilo snížit ukazatel zadluženosti pod pětinásobek výše dluhu ku OIBDA, čímž dojde ke snížení průměrné úrokové sazby na zbylých úvěrech o přibližně 2 pb.

Zveřejněné výsledky překonaly očekávání trhu, a tak by cena akcií měla pozitivně reagovat růstem. Detailnější zhodnocení hospodářských výsledků přineseme v nejbližších hodinách ve speciálním komentáři.

Unipetrol

Petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za první kvartál 2018.

Výsledky hospodaření za první kvartál dopadly v oblasti tržeb hůře, avšak v ziskovosti lépe, než bylo očekávání trhu. Meziročně klesly objemy prodaných rafinérských produktů o 14 %. Stejně tak se snížila i míra využití rafinerií o 2 % meziročně na 86 %, a to především kvůli plánované odstávce v kralupské rafinerii. Objemy prodejů petrochemických produktů meziročně vzrostly o 16 % díky plnému provozu petrochemických jednotek. Dařilo se i v maloobchodním segmentu, kde došlo k dalšímu růstu tržního podílu Benziny na 21,4 %.

Předpokládaná hodnota zbývající pojistné kompenzace u etylenové jednotky činí ke konci čtvrtletí 2,5 mld. CZK. Unipetrol pokračuje ve vyjednávání a celková výše kompenzace bude záviset na konečné dohodě s pojistiteli. Odstávka v Kralupech nad Vltavou postupuje dle plánu s datem dokončení 9. května a s plným provozem plánovaným na 16. května. Ke konci kvartálu také úspěšně proběhla integrace 60 čerpacích stanic od OMV, které jsou začleněny do maloobchodní sítě Benzina s celkovým počtem 404 stanic.

Vzhledem k faktu, že společnost překonala očekávání trhu v oblasti ziskovosti, tak by se její akcie dnes mohly obchodovat za vyšší kurz po otevření trhu.

O2 Czech Republic

Poslední kvartál loňského roku ukázal, že zrušení roamingových poplatků v červnu 2017 byla společnost schopna kompenzovat rostoucí kvalitou zákaznické báze, vyšší útratou za datové služby a pozitivním vlivem z finančních služeb. Očekáváme, že tyto trendy pokračovaly i na začátku letošního roku a že za první čtvrtletí O2 vykáže meziročně nepatrně lepší výsledky. Zatímco tržby by měly dle našich kalkulací víceméně stagnovat na úrovni prvního kvartálu 2017, efektivnější řízení nákladů by mělo celkově zvýšit EBITDA o 0,9 % y/y na 2,56 mld. CZK, respektive čistý zisk o 2,1 % y/y na 1,3 mld. CZK. EBITDA marže by se měla zlepšit o 0,2 pb na 27,7 %. Nejrychleji rostoucím segmentem by měl být český mobil, jehož tržby by se měly meziročně zvýšit o 4,4 %. Podobnou dynamiku očekáváme i u Slovenska v eurovém vyjádření, avšak kvůli posilující koruně by měl být jeho růst v českých korunách pouze jednoprocentní. Segment pevných linek by měl opětovně klesat. Odhadujeme jeho propad o dalších 7,7 % y/y. Více informací naleznete na http://bit.ly/O2CR_Q118pre.