CME překonala očekávání trhu, oznámila další snížení úroků

CME dnes ráno zveřejnila hosp. výsledky za 1Q18. Tržby meziročně přidaly téměř 25 % díky růstu reklamních výdajů i posílení evropských měn k dolaru, a to na 139,2 mil. USD – mírně nad naším odhadem 138,2 mil. USD a výrazně nad očekáváním trhu 130,3 mil. Z hlediska struktury nás příjemně překvapil zrychlený růst v korunách v ČR (+6,5 %), naopak mírně zpomalilo v lokání měně dříve nejrychlejší Rumunsko (+5,4 % r/r). Rychle rostlo Slovensko i Bulharsko. Růst tržeb i příznivý měnový vývoj zvýšil meziročně EBITDA marži o 3,1 proc. bodu na 22 % (náš odhad 21,9 %, trhu 21,2 %). EBITDA tak vzrostla o 45,4 % na 30,7 mil. USD, což bylo zhruba v souladu s naším odhadem 30,3 mil. a opět nad odhadem trhu 27,6 mil. Dle našeho očekávání CME snížila ztrátu na finanční úrovni a dostala se tak do kladného zisku za 1Q poprvé po 10 letech: zisk činil 7,3 mil. USD, v souladu s naším očekáváním 7,4 mil. a nad odhadem trhu 0,8 mil. USD. Management uvedl, že Time Warner konvertoval 25.4. svých 100,9 mil. warrantů do nových akcií CME a společnost tak získala 100,9 mil. USD. To spolu s dalšími prostředky poslouží ke splacení 110 mil. EUR zbývající jistiny dluhu splatného letos.



CME rovněž oznámila, že se dohodla s Time Warnerem na snížení garančních poplatků za dluh a s poskytovateli úvěrů na prodloužení splatnosti. Od května 2018 klesne průměrná úroková sazba z dluhu na 4 % s tím, že v případě dalšího oddlužování firmy může klesnout až na 3 %. Zprávu považujeme za pozitivní, jelikož jsme očekávali pokles úr. nákladů na 4,5 %, a to až v druhé polovině roku. Splatnost dvou největších úvěrů byla rovněž prodloužena o 2 roky (z r. 2019 na 2021 a z r. 2021 na 2023).



Výsledky i oznámení o snížení úroků z dluhu jsou pozitivními zprávami o očekáváme příznivou reakci trhu. CME pořádá konferenční hovor dnes v 15:00. Očekáváme, že potvrdí výhled na zisk EBITDA v letošním roce.