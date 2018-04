Facebook zvýšil zisk o 63 %, má 2,2 miliardy uživatelů

Americká společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, hospodařila v prvním čtvrtletí s čistým ziskem 4,99 miliardy USD. To je meziroční nárůst o 63 procent. Tržby vzrostly o 49 procent na 11,97 miliardy USD. V obou případech je to vysoko nad odhady analytiků. Firma dnes uvedla, že za zlepšením je z valné části větší zájem o reklamu na mobilních zařízeních.



Facebook měl na konci prvního čtvrtletí 2,20 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. To je meziročně o 13 procent více a v souladu s odhady analytiků. Počet denních aktivních uživatelů se zvýšil rovněž o 13 procent na 1,45 miliardy. Facebook se snaží přilákat na mobilní zařízení více obsahu přes video. Příjmy z tohoto typu reklamy se na celkových příjmech z reklamy ve čtvrtletí podílely z 91 procent.





"Přestože čelíme zásadním výzvám, naše komunita i náš byznys zahájily rok 2018 velmi dobře," uvedl zakladatel a generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg. "My teď komplexněji posuzujeme naši zodpovědnost i naše investice , abychom se ujistili, že jsou naše služby využívány pro dobrou věc. Potřebujeme ale i dál vytvářet nové nástroje, abychom lidi pomáhali spojovat," dodal.Zuckerberg tak reagoval na kritiku, které jeho podnik teď čelí. V březnu totiž vyšlo najevo, že k citlivým údajům z 50 milionů uživatelských účtů se dostala společnost Cambridge Analytica. Facebook později přiznal, že zasažených účtů bylo až 87 milionů. Cambridge Analytica se specializovala na politický marketing a zpočátku se objevilo podezření, že pomáhala v předvolební kampani americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi či kampani za vystoupení Británie z EU.Zisk na akcii se v prvním čtvrtletí zvýšil na 1,69 USD z 1,04 USD před rokem. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru čekali zisk na akcii 1,35 USD a celkové tržby 11,41 miliardy USD Facebooku , které od začátku letošního roku ztratily asi 9,5 procenta hodnoty, na zveřejněné výsledky reagovaly růstem. Ten dosahoval více než 7 %.