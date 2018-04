ECB si počká (Ozvěny trhu)

Dosavadní letošní vývoj reálné ekonomiky evropským centrálním bankéřům radost příliš dělat nemůže. Výkon průmyslové produkce zaostává za očekáváními, zrovna tak spotřeba domácností. Stavební sektor pak doplatil na nepříznivé počasí v průběhu zimních měsíců. Ještě znepokojivější byl výkyv indikátorů důvěry, které během února a března ostře padaly. Jednou z hlavních obav byl možný dopad narůstajících protekcionistických tendencí na evropskou ekonomiku. Naštěstí v tomto týdnu publikované dubnové indexy další zhoršení nenaznačily.

I tak budou ale evropští centrální bankéři čelit na dnešním zasedání dilematu, jak s výše popsaným makroekonomickým obrázkem naložit. Jako nejpravděpodobnější je podle nás hra na mrtvého brouka. Měnová politika se na dnešním zasedání rozhodně měnit nebude a příliš toho ECB nebude chtít naznačit ani ohledně situace po letošním září. Právě do tohoto měsíce centrální banka slíbila, že bude probíhat program odkupu aktiv. Jeho prodloužení do konce roku a zároveň snížení měsíčního objemu odkupovaných dluhopisů bude podle nás odhaleno na červnovém či červencovém zasedání ECB. V případě nepříznivého vývoje si bankéři ponechají možnost oznámit na podzim další případné prodloužení programu. Kdy čekat první zvýšení sazeb? Podle nás v červnu příštího roku následované stejným krokem v září. To by měl být okamžik, kdy depozitní sazba Evropské centrální banky již nebude záporná. Bude se tak jednat o definitivní tečku za evropskou dluhovou krizi let 2012 a 2013.