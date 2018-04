O2 Czech Republic (Držet, 12m cíl = 270 CZK) - Výpadek z roamingových poplatků se daří kompenzovat (Odhady výsledků)

Očekávané výsledky hospodaření: Poslední kvartál loňského roku ukázal, že zrušení roamingových poplatků v červnu 2017 byla společnost schopna kompenzovat rostoucí kvalitou zákaznické báze, vyšší útratou za datové služby a pozitivním vlivem z finančních služeb. Očekáváme, že tyto trendy pokračovaly i na začátku letošního roku a že za první čtvrtletí O2 vykáže meziročně nepatrně lepší výsledky. Zatímco tržby by měly dle našich kalkulací víceméně stagnovat na úrovni prvního kvartálu 2017, efektivnější řízení nákladů by mělo přispět ke zvýšení EBITDA o 0,9 % y/y na 2,56 mld. CZK, respektive čistého zisku o 2,1 % y/y na 1,3 mld. CZK. EBITDA marže by se měla zlepšit o 0,2 pb na 27,7 %. Nejrychleji rostoucím segmentem by měl být český mobil, jehož tržby by se měly meziročně zvýšit o 4,4 %. Podobnou dynamiku očekáváme i u Slovenska v eurovém vyjádření, avšak kvůli posilující koruně by měl být jeho růst v českých korunách pouze jednoprocentní. Segment pevných linek by měl opětovně klesat. Odhadujeme jeho propad o dalších 7,7 % y/y.

Nový účetní standard IFRS15: Od začátku letošního roku došlo ke změnám účtování zejména v souvislosti s načasováním uznání výnosů a aktivací nákladů na získání smluv se zákazníky. Na straně výnosů se změna dotkne především poskytovaných služeb v rámci balíčku společně s prodejem hardwarového zařízení. Díky tomu dojde ke snížení tržeb z poskytnutých služeb, které bude vesměs kompenzováno vyššími výnosy za prodej hardwaru z důvodu jejich dřívějšího zaúčtování. Další změna se dotýká části nákladů na prodej (placených provizí externím zprostředkovatelům služeb O2 Czech Republic za získání nového zákazníka). Tyto náklady budou moci být kapitalizovány, čímž dojde ke snížení komerčních nákladů a zvýšení odpisů. To bude mít pozitivní vliv na EBITDA, který by se měl dle našich odhadů pohybovat v řádu 100 až 200 mil. CZK za první kvartál.

Porovnání našich odhadů s konsensem trhu: Naše odhady jsou na všech úrovních výsledovky v souladu s mediánem trhu.