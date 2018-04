Unipetrol zveřejní kvartální čísla. Více však mohou zajímat další kroky PKN

Petrochemická společnost Unipetrol zveřejní výsledky za letošní první čtvrtletí ve čtvrtek 26. dubna. Společnost si podle analytiků v úvodu roku meziročně pohoršila, zčásti kvůli dražší ropě, kvůli které by mohly být marže Unipetrolu v letošním roce pod tlakem. Produkci v rafinerské činnosti pak mohla negativně ovlivnit exploze v chemičce v Kralupech nad Vltavou z března.



Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávají příjmy za první čtvrtletí na úrovni 29,425 miliardy Kč, což by byl meziroční pokles o 1,4 %. Očištěný čistý zisk se podle nich ve stejném kvartálu snížil meziročně o 84,8 % na 292,0 milionu Kč a hrubý provozní zisk EBITDA o 69,5 % na 1,21 miliardy Kč.



Investory by však více než kvartální čísla mohlo zajímat, kdy mateřská společnost PKN Orlen odkoupí zbývající akcie Unipetrolu, které ještě nevlastní. Polská PKN nyní kontroluje 94,03 % akcií Unipetrolu poté, co loni v prosinci vyhlásila dobrovolnou nabídku odkupu všech zbývajících akcií v Unipetrolu v ceně 380 korun za kus. Cílem bylo převzít nad společností plnou kontrolu a stáhnout její akcie z pražské burzy. Podíl PKN tak stoupl z dřívějších zhruba 63 %, přičemž celková částka za vykoupení 31,04 % akcií tak dosáhla 3,5 miliardy PLN.



Nákup zbývajících akcií je ale nejistý, přičemž priority PKN se mohly posunout směrem k možné fúzi se společností Lotos na domácí půdě v Polsku, podotýká agentura Bloomberg.



Unipetrol je v Česku jediným zpracovatelem ropy, vlastní největší síť čerpacích stanic Benzina a je jedním z nejvýznamnějších výrobců plastů. Od roku 2005 je součástí polské skupiny PKN Orlen. Čistý zisk Unipetrolu loni stoupl o devět procent na rekordních 8,7 miliardy Kč, tržby stouply o 39 procent na 122,5 miliardy Kč.



Areál chemičky v Kralupech nad Vltavou postihla 22. března tragédie, kdy při výbuchu tankovací nádrže zahynulo šest lidí. Unipetrol už dříve uvedl, že materiální škody po události činí do 30 milionů korun. Provoz distribučního terminálu, kde výbuch nastal, obnovila firma pět dní po události, 27. března.

Tentýž den začala v rafinerii v Kralupech nad Vltavou plánovaná odstávka, která je nejrozsáhlejší v historii chemičky. Skupina Unipetrol chce provést pravidelnou údržbu všech zařízení v areálu, servisní a investiční práce budou oproti minulosti obsáhlejší a budou se týkat klíčových zařízení. Odstávka má trvat do 9. května.

Akcie Unipetrol na pražské burze odepsaly letos zatím 2,4 %.

Zdroje: BBG, RTRS, Patria.cz, ČTK